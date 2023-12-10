推進科教融匯　鼓勵師生創新

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，5年來，學生累計申請103項發明專利，獲得全國“互聯網＋”創新創業大賽金獎3項、全國“挑戰杯”二等獎1項、“發明杯”二等獎1項、江蘇省大學生優秀畢業設計一等獎2項……近日，記者從揚州工業職業技術學院（以下簡稱揚工院）瞭解到，該校化學工程學院聚焦服務地方發展，堅持科教融匯，深化產教融合能力，培育出了一支高水平科研服務隊伍，為地方培養出大批高素質創新型技術技能人才。



“職業教育前途廣闊、大有可為。我們學院始終秉持‘人人皆可成才’的育人理念，鼓勵學生積極參加職業技能大賽、創新創業大賽等，讓每個學生都有出彩的機會。通過前沿科技進教材、企業大師進課堂、學生進科研實驗室等方式，培養學生的創新創業能力，助力學生成長成才。”揚工院化學工程學院黨總支書記龔安華說。



為提升教師教學科研能力，深入推進科教融匯，揚工院化學工程學院先後與揚州揚傑電子科技股份有限公司、江蘇華富儲能新技術股份有限公司等企業共建校企合作基地，聯合申報江蘇省碳基低維半導體材料及器件工程研究中心。這是該校化學工程學院獲批的第三個省級工程研究中心。



“中心主要圍繞新一代半導體產業以及前沿新材料產業發展存在的問題，建設碳基低維半導體材料及器件創新平台，開展相關產品開發、產品封裝及其技術支持、技術轉化等方面的研究，著力提升自主研發能力，促進地方半導體企業掌握自主知識產權的核心技術。”江蘇省碳基低維半導體材料及器件工程研究中心負責人殷明說。



值得一提的是，揚工院化學工程學院鼓勵教師主持或參與科研，組建了化學及生物傳感器的設計應用、新型生物藥品開發和功能材料研發等科研團隊。該院全力支持團隊開展學術創新活動，搭建學術交流平台，形成了專業、平台、團隊、成果、項目等一體化的科研創新體系。



今年，該院科研團隊基於功能化仿生材料構建了新型電化學傳感器，在石化“三廢”智能快速檢測方面取得突破，填補了國內相關技術領域的空白。研究分別獲得國家自然科學基金以及江蘇省自然科學基金資助。該院還在石墨烯生物膜材料、化工企業污水治理等方面取得了關鍵突破，獲得國家自然科學基金項目資助。



近年來，該院獲得江蘇省高校重大項目1項、江蘇省高校面上項目5項、江蘇省“產學研”合作項目24項。學院教師發表SCI論文47篇，獲市廳級以上獎項8項。

