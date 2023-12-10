深職大與市監局共建食品高質量發展研究院

中評社北京12月10日電／據新華社報導，記者12月5日從深圳職業技術大學（以下簡稱深職大）獲悉，深圳市市場監督管理局與該校近日簽訂合作框架協議，聯合成立深圳市食品高質量發展研究院。雙方將在平台共建、黨建共融、人才共育、技術共研、服務共舉、產教聯盟6個方面開展合作。



深圳市食品高質量發展研究院的成立，旨在加速產教融合、科教融匯，實現雙贏共享，打造深圳市乃至粵港澳大灣區食品藥品領域人才培養、技術創新、管理創新和社會服務的新高地。



“食品產業和生物醫藥產業作為深圳市的優勢產業和戰略性新興產業，迫切需要大批創新人才、學術成果和行業經驗作為支撐。”深圳市市場監督管理局黨組書記、局長蔡英權介紹，雙方此次簽約是共研政校合作新路徑、共商校企合作新思路、共建產教融合新模式的具體行動，也是築牢食品藥品安全防線，推動深圳食品藥品產業發展的重要舉措。



深圳市食品行業產教聯盟、深圳市生物醫藥產教聯盟同期揭牌成立，深職大當選為理事長單位。兩大產教聯盟將分別圍繞食品安全檢測和質量安全管理、生物醫藥研發與質量控制等方面開展合作，推動深圳市食品行業與生物醫藥產業高質量發展。



“產教融合是實現教育鏈、產業鏈、供應鏈、人才鏈與價值鏈有機銜接的重要舉措。”深職大校長許建領表示，相信在深圳市市場監督管理局的大力支持下，在政、校、企、行各方的共同努力下，深圳市食品高質量發展研究院以及兩大產教聯盟將成為國內職業教育“政校行企”合作的典範，為推進新時代食藥領域產教融合、校企合作樹立標杆。