中外校企合作　共創“甜蜜事業”

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，近日，由廣西工業職業技術學院與泰國兩儀糖業集團、廣西南寧東亞糖業集團、泰國孔敬高級農業技術學院聯合建設的中國—泰國糖業現代工匠學院，入選首批中國—東盟現代工匠學院特色項目建設單位。



“共建中國—泰國糖業現代工匠學院，是國際糖業產教融合上取得又一項成果。相信在雙方的共同努力下，國際糖業產教融合定能碩果累累，為中國及共建‘一帶一路’國家的糖業發展培養出更多相關人才。”廣西工業職業技術學院校長邱鎮林說。



近年來，廣西工業職業技術學院構建校企國際合作共贏長效機制。該校制訂制糖專業國際化教學標準，探索與中國企業和產品“走出去”相適配、與海外企業和院校相促進的職業教育發展模式，積極推進糖產業鏈國際化技術技能人才培養創新與實踐，助力“一帶一路”上的“甜蜜事業”。



建設國際糖業產教融合聯盟



廣西地處粵港澳大灣區和東盟經濟圈交匯點，是“一帶一路”有機銜接的重要門戶。糖業是廣西傳統優勢產業，其糖料蔗種植面積和食糖產量連續17個榨季占全國的60%左右。近年來，國家連續出台多項政策支持廣西糖業轉型升級，提升廣西糖業市場競爭力，逐步形成廣西新經濟增長點。



隨著中國—東盟命運共同體的建設，廣西制糖業開始“走出去”，國際產能合作駛入快車道。高職院校也參與其中，結合學校專業建設優勢，擴大國內外校企合作，推進共建“一帶一路”高質量發展。



“輕工制糖已經成為廣西工業職業技術學院的特色名片。在高質量共建‘一帶一路’的大背景之下，我們立足高水平特色專業群，聚焦中國蔗糖職業教育標準輸出，以職業教育服務經濟建設為根本，服務中國企業‘走出去’。”邱鎮林說。



2022年9月2日，國際糖業產教融合聯盟成立大會暨第一屆智慧糖業產教融合交流研討會在廣西南寧舉行，廣西工業職業技術學院當選為第一屆理事長單位。當天，在中國、柬埔寨、泰國等國內外糖業“大咖”的見證下，國際糖業產教融合聯盟隨之成立。

