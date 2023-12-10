侯評賴柯：一個不認同“憲法”　一個變來變去

侯友宜在造勢場合談論綠白候選人。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜今日在新北市中和的造勢活動上表示，沒有“國家安全”，哪有經濟發展？比較三組候選人，民進黨的賴清德曾說不認同“中華民國憲法”，至於另外一組（指民眾黨柯文哲）談了什麼，變來變去，大家根本不知道。



侯友宜強調，他始終堅持三個原則，堅守民主自由，反對“台獨”、反對一國兩制，台灣要與美國等民主同盟國家一起前進，跟中國大陸好好坐下來溝通交流，這就是目標。



國民黨新北市中和“立委”候選人張智倫今天舉行和大選侯康配的聯合競選總部成立大會，包括侯友宜、副手趙少康，以及國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱等藍營大咖都到場支持，現場湧進超過3000人，連走道及活動現場旁都站滿支持群眾，展現國民黨動員能量，氣氛十分熱烈。



侯有宜在台上幫張智倫助選時題到，距離投票日只剩下34天，這是關鍵的時刻，將要決定國家的命運，決定台灣能不能永續繁榮安定。國民黨永遠守護“中華民國”，永遠為人民安全奮戰，“這是我們的決心”。



侯友宜指出，“國家安全”是最重要的，沒有“國安”，不用談經濟發展，比較三組人選，民進黨賴清德曾說不認同“中華民國憲法”，至於另外一組談了什麼，大家根本不知道。



侯友宜說，民進黨老是在抹紅，但他一輩子用生命捍衛台灣，實際打槍戰來保護台灣過，民進黨的高官們如果可以做到，請站出來，不要只是“空嘴薄舌”說愛台灣。他也回顧，五年前民進黨政府的“促轉會”推動的“除垢法”想針對他進行處理，“我是垢嗎？”獨立機關用意識形態鬥爭，撕裂人民的感情，製造對立衝突，是很不應該的。



侯友宜言談中也提到同台的朱立倫，強調朱為了選舉一肩扛起責任，也受了很多委曲罵名，有時候他都覺得朱真的很了不起，能承擔這些。朱立倫對此也笑著鼓掌回應，兩人互動非常熱情。