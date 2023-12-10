深圳全球招商引資破萬億背後的秘密

中評社香港12月10日電／據大公報報導，今年深圳全球招商大會8日成功舉行，吸引了國內外眾多500強和一些高科技企業積極簽約和投資，簽約項目共計超380個，涉及投資額逾萬億元人民幣，覆蓋的醫療器械、新能源、人工智能等眾多領域。而在這萬億投資的背後，是許多海內外企業看好深圳作為全球高科技城市的創新能力和高質量發展帶來的機遇，更有一些跨國集團和央企看好深港合作帶來的機遇，紛紛落戶前海和河套。此次招商大會讓許多與會的嘉賓感嘆，深圳的魅力不但未有減少，甚至較以往更具有吸引力。



知名企業高管同贊營商環境和創新氛圍等



深圳作為全球知名的科技創新城市，號稱中國的矽穀，復星集團董事長郭廣昌和榮耀董事長萬飈等多家知名企業高管均在全球招商大會上贊嘆，“深圳營商環境一流、創新氛圍濃厚、產業配套完備，經濟發展活力十足、前景無限，期待在更廣領域更深層次加強與深圳對接合作、取得更多豐碩成果，共同創造更加美好的明天。”



萬飈的心聲讓引人關注，“2021年正式落戶深圳福田，27天完成四萬多平的選址、裝修、入駐，到在深圳坪山建立高端旗艦手機生產製造基地。2023年第三季度，榮耀市場份額躍至第一，折叠屏銷量登頂，這一切都離不開深圳的創新氛圍與政策支持。”郭廣昌感嘆，“今年復星醫藥旗下的復健資本通過公開遴選，正式中標為深圳市生物醫藥產業基金管理機構。未來，復星集團將在深圳坪山落地‘復星醫藥大灣區總部’，投資深圳正當時，將打造復星醫藥創新藥全球第二總部。”



除了復星醫藥外，許多跨國集團和知名企業也看好深圳營商環境和高質量發展優勢，紛紛將創新中心或者總部基地設在深圳，包括美國星巴克中國創新科技中心、國藥GE高端醫療影像設備先進製造基地、中國農發集團漁業總部、中國稀土集團創新總部基地、寧德時代重卡騏驥換電全球總部等紛紛落戶深圳。這些認可無疑是他們對在深圳創新發展投下信任的一票。



跨國企業和央企看好深港合作區域



如果說良好的營商環境和高效的政府效率等是吸引許多國內外知名企業進駐的話，那麼，高科技創新環境和雲集海內外優秀的人才也是許多企業看好深圳的地方，GE醫療中國總裁兼首席執行官張軼昊坦言，看中深圳的關鍵是創新，在未來，深圳肯定能建成全球領先的重要的先進製造業中心和具有全球重要影響力的科技創新中心。該公司與國藥集團合作，落戶光明區，研發生產先進的CT機，並且更多地融入人工智能，未來包括核心零部件將都實現國產化，除了一線市場和香港外，二三線市場也是其重要目標。

