新盤大賣提振市場信心

中評社香港12月10日電／據大公報報導，地政總署日前公布的資料，撇除資助出售房屋項目，11月未有任何私樓入紙申請預售樓花，是連續第二個月錄得“零”申請，為2011年9月後的逾十二年首見，當時曾連續四個月出現“零”新申請。市場難免揣測，是否發展商對後市欠信心，故放慢申請及推售步伐。惟筆者認為，最主要的原因是，目前貨尾高企，而且已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅新盤單位總數一並合計，單位達1.52萬夥。市場上大量的單位待售，故不再提出新的預售樓花申請，是可以理解的事。



事實上，近期新盤銷售已愈趨暢旺，亦反映市場氣氛漸入佳境。早前天水圍焦點盤首輪開售大收旺場，單日賣出約97%，項目氣勢如虹，惟筆者認為更值得留意的，是該龍頭發展商逆市略為調高售價，雖然加幅不高，但是近期極為罕有的加價推盤，可見對項目銷情及樓市後市信心十足。



與此同時，雖然近期二手未見明顯突破，但按照土地註冊處數據，11月份二手註冊量錄得約達2202宗，較10月整體衹有1917宗，按月增加約15%，升幅不大，卻穩中回勇，絕非如部分市場人士認定的弱勢畢呈。



“先免後征”反應熱烈



利好樓市的因素成形，不過暫時被市場“選擇性”忽略，例如“先免後征”對樓市的利好作用。根據房屋局最新資料，由10月25日施政報告當日至11月24日，一個月接獲132宗申請，到11月30日，申請宗數增加至183宗，不足一周增加51宗或近四成，反映專才入市的速度加快，亦是利好後市的因素。



總括而言，目前香港樓市及股市表現平平，或多或少影響投資氛圍，相信是由於各大銀行以高息吸客，將資金做短期定期存款所致。筆者相信，只要明年美聯儲開始減息，再配合不少短期的定期資金陸續到期，勢有助提振樓股表現，刺激資金重投市場，當中香港樓市可抗通脹、有升值空間、具備收租功能，而且還可自住，絕對是投資自用的首選。



如果准買家有意淡市尋寶，鐵路盤是不少人的首選。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料統計的75大鐵路沿線屋苑數據，11月共錄331宗二手註冊，按月反彈約24.4%，升幅較全港二手住宅註冊量約14.9%更大。筆者相信以上數字於12月仍有上升的空間。