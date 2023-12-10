海外補庫存拉動中國出口

中評社香港12月10日電／據大公報報導，11月中國出口同比由負轉正。出口同比回正的背後，一是較低的基數，二是出口數量的回升，而同期出口價格或仍是拖累項。進口方面，受制於國內進口數量改善幅度有限和主要大宗商品進口單價同比仍是下跌，進口同比再度回到負增長。



分國家和地區來看：1）中國內地對美出口同比轉正，錄得7.3%的增長，較上月讀數環比提升15.5個百分點。一方面，2022年11月，中國內地對美國出口同比增速錄得－25%的當年最低值，為12月對美出口創造了較低的基數。另一方面，美國11月ISM製造業PMI（採購經理人指數）有所企穩，同時美國製造商和批發商的庫銷比在今年6月以來持續回落，判斷或有部分補庫需求支撐。2）或是受制於歐洲主要國家低迷的經濟景氣度，中國內地對歐盟11月出口同比錄得－14.5%，較10月跌幅環比回落2個百分點。3）與對美出口情況類似，去年11月中國對東盟出口同比為當年最低。低基數的支撐下，今年11月中國內地對東盟出口雖仍是同比下跌，但降幅較10月讀數顯著收斂8個百分點至－7.1%。4）中國內地對拉丁美洲、非洲和俄羅斯等新興市場的出口同比分別錄得4.9%、3%和34%，繼續為中國出口貢獻一定支撐。



出口價格對於金額的拖累尚存。正如筆者此前所提出的，今年以來出口價格對於出口金額的拖累日趨明顯，尤其是下半年以來該影響更為顯著。一是11月份義烏中國小商品價格指數均值較10月均值環比回落0.6%；二是基於海關總署披露的重點商品出口數量和出口價格測算對應的出口單價，可以看到11月集成電路、箱包、鞋靴等商品的出口單價仍是同比負增長；三是基於海關總署披露的人民幣計價的出口價格總指數，和出口數量總指數測算出口價格對於出口金額的拉動，10月出口價格對於金額的拖累愈發明顯。



集運價格指數回升或在一定程度表明出口數量出現邊際改善，對於出口金額的支撐不容忽視。對於出口數量，同樣可以從三個指標進行觀察：一是海關總署披露的重點商品出口數量，11月手機、家電、集成電路、箱包等商品出口無論是在同比還是環比維度均有改善；二是基於海關總署披露的人民幣計價的出口價格總指數，和出口數量總指數測算出口數量對於出口金額的拉動，參考配圖可以看到，8－10月出口數量對於同期出口金額起到正向拉動作用；三是觀察集裝箱運價指數CCFI（中國出口集裝箱運價指數）和SCFI（上海出口集裝箱運價指數）。2021年－2022年，由於全球供應鏈問題突出，導致集裝箱運價指數顯著增長，其對於中國出口需求的指示意義被削弱。



進入2023年，隨著全球供應鏈的恢復，通過集運指數觀察出口外需邊際變化的有效性再度明顯。11月以來，CCFI和SCFI均值讀數較10月均有所提升，或在一定程度上表明外需的邊際回升。具體來看CCFI分航線的情況：東南亞、南非、南美航線11月的集運價格指數較10月改善明顯，此外美西航線11月集運價格指數也有所提升。

