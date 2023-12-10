中評社香港12月10日電／據大公報報導，中國經濟在2024年的﻿復甦依然是波浪式的。從金融到財政，從貨幣到信用，從股票到房產，都需要經歷重構和重估，以便適應去房地產化的高質量發展階段。2024年決策層依然會保持戰略定力，更多追求經濟發展的質量而非速度。



整個2023年，中國的經濟﻿復甦表現出“波浪式發展、曲折式前進”的總體態勢。一季度在信貸脈衝的帶動下經濟出現了良好的恢復，主要動力來自於投資項目的集中開工和消費的報復式反彈。但進入二季度，由於出口下滑的拖累和財政投資趨緩，經濟﻿復甦開始走弱。三季度，在消費的拉動下，加上前一年的低基數效應，經濟又出現了積極恢復的勢頭，然而四季度在種種壓力下又重新向下。



我們來看2023年的﻿復甦動力結構，消費擔當了主力軍，對GDP增長的貢獻罕見的接近80%；出口的拖累最大，對GDP增長的拖累達到－10%左右。最為重要的是，圍繞著房地產的各項投資和消費活動，不僅沒有像以前那樣成為逆周期調節的手段，反而自2022年以來首次成為經濟增長的拖累。考慮到2024年已經沒有了上一年的低基數效應，居民收入在降薪、裁員和資產負債表破損的種種壓力下很難再有所突破，加上疫情期間的減稅降費政策退出，迫切需要中央政府在財政政策和貨幣政策方面全面發力。



更大的挑戰是長期性的、結構性的：



一是與傳統發展模式：“房地產＋地方債”的告別。在這個漫長的告別過程中，經濟增長將面臨長期需求不振的壓力。2024年，中國房地產長期下行周期將進入第三年，也是充滿挑戰的一年。如果說前兩年還是以投資和銷售量降低為主，那麼2024年則要真正面對價格下跌帶來的挑戰。



二是全球產業鏈和訂單的轉移，會帶來失業和產能過剩的雙重壓力。數據顯示，2023年的出口下滑幅度和FDI（外商直接投資）流出速度是改革開放以來幾十年罕見，這對2024年的﻿復甦會造成顯性的壓力。



三是迅速的人口老齡化、少子化。人口周期原來是一個長期變量、慢變量，短期內不會形成明顯衝擊，但是現在正變得不一樣。迅速的人口老化和新出生兒數量減少，養老金赤字壓力繼續擴大，對財政政策形成極大的約束，將會進一步壓制經濟﻿復甦的活力。

