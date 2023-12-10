下周料見大成交　看好港股A股

中評社香港12月10日電／據大公報報導，筆者本星期大部時間都在外出差，中間考察應酬不斷，故此本欄周中就只能缺稿一期，錯過跟大家分析內地和香港股市最近連番破位下跌的對策，實感抱歉；但本人其實仍一直站在最前線，交易不斷，市勢走向及買賣判斷仍然了然於胸，大致是按早前數期跟大家分享的策略進行操作：清倉黃金，轉進內地和香港股市，套利少量人民幣，投機性買進美元！



金價已見頂 轉倉股市



事實上，雖然我是黃金大好友，但近期已在本欄不斷告誡大家黃金差不多到達頂位，千萬不要火中取栗，想賺盡這一波黃金的升浪；而我也身體力行，在上月底黃金突破2000美元後至12月初出現的數日消耗性上升浪中（最高摸至2152美元歷史新高）不停減持直至清倉。而套現得來的資金也可施施然轉進內地和香港股票的賬戶中，然後布局在恒指16000點及A股上綜證3000點的關口爭奪戰中，有序地低位撈貨，靜待短期出現的反攻！



內地和香港股票市場主要等待的是中共中央政治局會議召開後的信息解讀及相關的信號。執筆時已見到會議的相關消息及文本，對分析研究2024年經濟工作有詳細的內容和方向，同時會議也有著墨其他事項；總之，該來的已來，市場不會再有太大的迷霧，很快見真章；而本人已做好兩手準備，下周港股和A股相信必見大成交和激烈的震動，單邊市將會開啟！



我不怕市場再殺跌，反正資金十分充盈，若跌，則兵來將擋，掃貨可也；若升，一如對待黃金一樣，放風箏可也，愉快的慢慢收割一筆，妙哉！