恒指中長期見底　明年勢逐步修復

中評社香港12月10日電／據大公報報導，回顧今年，港股年內受累於多重外圍及內部風險等不利因素，持續表現下行，恒指近日再度大幅下跌，低見16157點，創近13個月新低。外圍方面，中東緊張局勢、中美經濟貿易關係緊張，以及美聯儲超於預期的長加息周期等因素持續影響大市及各行業發展。



此外，內需主力的內房行業面臨樓市下跌及債務風險，直接或間接波及眾多相關行業並形成系統性風險，連同醫療反腐等因素，市場總體信心疲弱。恒指年內累跌逾3500點，12月內較難收復失地，或將出現史上首次連續四年下跌。



幣策趨鬆 有助提振經濟



展望2024年，隨著通脹壓力紓緩，全球央行或接近加息周期尾聲及其他寬鬆貨幣政策刺激下，相信對市場信心有一定提振。



此外，中國政府今年第四季增發特別國債，並將全年財政赤字占國內生產總值（GDP）的比例由3%提高至3.8%，或傳達政策制定者對2024年穩定增長的期望。預計政策面或會進一步推動地方隱性債務化解，以釋放更多財力和穩增長政策空間，相信隨著投資環境改善，將有利於中國經濟進一步﻿復甦。



雖然預測全球經濟總體或將放緩，但憧憬明年有望進入減息周期，有望帶動美元及美息回軟，並有利港股反彈及人民幣匯率提升。考慮到恒指已有中長期見底趨勢，盈利及估值或有望於明年逐步修復，但仍須更多政策及經濟基本面支持上行，待進一步觀察近期會議的政策窗口信號。



消費﻿復甦料持續 醫藥有望回升



總體來看，明年上半年債券仍因利率曲線的高企，而具備有吸引的經風險調整後回報，而下半年有望經濟增長重新加速及歐洲逐漸擺脫經濟衰退而利好股票市場，建議關注成長股。



行業方面，消費有望隨著活動及勞動復常繼續﻿復甦，醫藥行業有望隨著美債收益率回落及利好政策帶來估值回升，高成長性科技板塊、人工智能相關及硬件科技領域，以及地產行業整合受益者等亦值得留意。