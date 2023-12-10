黃金創新高後回落　或下試2010美元

中評社香港12月10日電／據大公報報導，本周黃金在周一出現大幅的漲跌外，剩餘的黃金價格走勢趨向於震蕩節奏，撰文時於2030美元。黃金周開暴拉逾70美元，最高觸及2144.61美元，刷新歷史新高。但隨後持續回吐，低點見2010美元。相信在最重磅的非農業資料公布前，黃金會繼續橫盤持穩。



數據方面，ADP報告不如預期再度證實就業市場走軟。美國11月ADP就業人數錄得10.3萬人，市場預期為13萬人，為連續第4個月不及預期；就業人員的工資增長了5.6%，為自2021年9月以來的最低工資增速。上周初請失業金人數上升至22萬人，略低於市場預期的22.2萬人。截至11月25日當周美國續請失業金人數降至186萬，創下自7月以來的最大降幅，為9月初以來的第二次下降。



美聯儲下周或透露減息時間表



筆者認為，先前的虛假突破過於誇張，所以多頭即使占優的情況下，短期也難以繼續打開上方空間，除非可以獲得更多的利好因素支撐，例如即將公布的非農資料以及下周的美聯儲決議。12月12至13日的政策會議上將公布最新的經濟和利率預測，如果能夠暗示出降息時間表，金價才有機會繼續穩步前進。



震蕩加劇 未宜大手入市



技術分析方面，黃金周初雖然刷新歷史新高，但其形態並不太理想。這也是避險行情的技術慣例，導致K線形態錄得一條長上影陰線，對於多頭來說並不是一個好信號，而且目前於各短期均線震蕩。本來是極強的趨勢，反而變成了回檔的節奏，所以後市不排除有測試先前頂底轉換的2010美元可能，如保持震蕩反之需留意市場變化，留意風控，並不需要急於激進買賣。