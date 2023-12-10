經濟增長前景俏　沙特ETF可長摣

中評社香港12月10日電／據大公報報導，近期其中一只話題股是南方東英沙特ETF（02830）。先看看沙特阿拉伯（下稱沙特）的經濟情況，2022年當地的GDP（國內生產總值）超過1萬億美元，創下歷史新高，成為世界第17大經濟體，實際GDP按年增長8.7%，表現優於印度的5.9%、歐元區的3%，以及全球其他主要經濟體系。



香港推出首隻沙特ETF，並已於11月29日在聯交所掛牌上市，標誌著歷史悠久的中沙友誼及亞洲市場互聯互通的新起點。港交所（00388）近月將沙特交易所納入至“認可證券交易所”名單，容許當地上市公司來港進行第二上市，相信隨著雙方於可持續發展、金融科技、資產管理和其他領域上共同探索更多合作機會，將有助加深沙特與香港的夥伴關係。



南方東英沙特ETF是全球最大的沙特ETF，資產管理規模預計超過10億美元。該ETF的推出將有助投資者透過香港的上市產品，參與一籃子在沙特交易所上市的公司股票，從而連接沙特資本市場的投資機會，投資者同時可選擇以港元或人民幣進行交易及結算。



指數回報近年跑贏新興市場



該ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數，為投資者提供追蹤沙特交易所上市的50多家領先大中型公司表現的機會。該ETF全面覆蓋了沙特的金融（占比41.8%）、基礎原材料（占比18.4%）、能源（占比11.4%）、電訊（占比8.9%）等多種行業，務求捕捉沙特經濟的驅動力。截至今年9月，富時沙特阿拉伯指數在過去4年半取得了累積超過三成的回報，大幅跑贏富時新興市場指數、MSCI亞太指數及滬深300指數的低至高單位數回報。



沙特是全球經濟增長最快的經濟體之一，有著快速發展的資本市場，為本地和國際投資者營造具吸引力的投資環境，其2030年願景目標股市市值（不含沙特阿美公司）達到國家GDP的88%，與英國、韓國等國家的水平相當。投資者不妨現價買入該ETF並長線持有，作為投資組合的一部分。