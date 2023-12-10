港股好淡爭持　趁低留意實力股

中評社香港12月10日電／據大公報報導，港股昨日反復上落，有陣升有陣降，反映好淡惡鬥後均有力歇之象。全日成交額再減，符合我頭牌預期：要市定必先要靜，所謂靜而後能定，定而後能安也！



其實，到了現階段，最好的走勢就是在16100至16200點關找到支持，並作個別發展、升降互見。事實上股市一樣有的先升而有的後上，不會齊上齊落者。大家可在這個階段尋找強勢股，先將強勢股推上去，讓一部分股份升起來，營造較佳的氣氛，以衝淡大市的悲觀情緒。講到底，買股票最需要有信心，為何愈貴愈多人買，因為有信心，反之可能愈平愈多人沽，因為沒有信心。信心講來好似“玄之又玄”，但其實可以憑正確的觀點以及客觀的分析去建立信心。現時，西方世界不停“唱衰中國”，先是“中國威脅論”，繼而“中國崩潰論”，出到評級機構將中國內地及香港特區的主權評級降至“負面”，可謂無所不用其極，但如果你相信中國的經濟仍在增長中，亦對中國高層多次強調的“基本面穩好”，那麼就應將信心提振起來，加上經濟數據也符合預期，更不用擔心了。我認為，講得出做得到是中國對世界的承諾，一貫如此，不會空口講白話。這九個字可存記：“有困難有辦法可解決”是也。



回說昨日港股，熱門股中，美團（03690）、阿里巴巴（09988）經多日整固後，似乎找到支持，友邦（01299）亦如是。本地財團股仍然偏好，如長建（01038）、九倉（00004）、長和（00001）、電能（00006）、中電（00002）等，都是“上升一族”。



成交再縮至884億 實屬好事



恒指昨收16334點，跌11點，低位16249點，高位16464點，二者均未再創“雙新低”。成交884億元，較上日少6億元，成交降下來實屬好事。