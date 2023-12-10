如何看待本輪股匯背離？

中評社香港12月10日電／據大公報報導，人民幣自上月以來明顯反彈，現已接近7.17水平，但A股未能乘勢而起，本周二再度跌破3000點一線，市場出現了明顯的“股匯背離”跡象。儘管年內股匯經常錯位，但鑒於本輪美國加息周期實質性終結，眼下市場環境確實與此前有所不同，需要單獨進行分析。



自“811匯改”以來，滬深300指數與離岸人民幣匯率（CNH）走勢高度相關，甚至形成了“股匯共振”格局。今年8月，人民幣匯率曾迎來一波快速走貶。至9月8日，境內外人民幣匯率交易價均跌破7.3，創出年內新低。在這段時間內，A股市場也相應走低。但到了9月11日，在岸離岸人民幣匯價雙雙企穩，A股卻不改頽勢，於10月20日收跌3000點以下。到了11月初，美聯儲議息會議連續第二次暫停加息，外界斷定美國本輪緊縮周期步入尾聲，全球非美貨幣紛紛走高，人民幣匯率亦持續上升，僅11月漲幅就高達2.55%，在岸價最新報7.1614。



須注意的是，人民幣匯率9月漲勢與11月行情有所差異。9月份，人民銀行在香港市場加量續做央票，收緊離岸人民幣流動性，旨在增加海外機構沽空成本。但此舉也打壓了陸股通的投資熱情，蓋因境外人民幣融資成本大幅抬升，會促使外資機構基於資金成本考量拋售A股。儘管境外投資者持有A股市值占比不足5%，但長期以來，內地股民將外資視作“聰明錢”的代表，認定後者掌握著更多核心信息。也因此，每當陸股通資金持續淨賣出，也會吸引散戶投資者跟隨操作，進而在市場上造成“恐慌效應”。



外資湧入中國債市



然而，11月份人民幣匯率強勢更多是源於美元疲軟，為什麼投資者信心仍未能恢復呢？部分原因是當前樓市數據壓制了市場情緒。日前監管層加大了對內房的信貸支持，包括提出了“三個不低於”的指標性要求，滿足企業合理債務融資需求；另有報導稱，一份涵蓋50家房企的融資“白名單”正在擬定。但從高頻數據來看，地產銷售仍在季節性回落。據克而瑞統計，11月份百強房企實現銷售金額3901.9億元人民幣，環比降4.1%；同比跌29.6%。此外，平安證券統計的61個樣本城市新房日均成交面積，11月數據較去年同期下行21.7%（10月為－18.1%）。



雖然股市未能受惠人民幣升值，但吸引到外資湧入債券市場，境外機構的淨買入與增持債券量呈現逐月增加趨勢。人民銀行資料顯示，2023年以來外資累計淨買入量近1萬億元（人民幣，下同）。今年三季度以來，境外機構持債量保持快速增長，其中10月份增持近400億元，業內預計11月增持量有望達到2500億元。此外，12月6日，美國花旗集團也發布報告看好中國投資級債券，認為將在2024年跑贏美國的同類債券。