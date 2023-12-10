中東部現較大範圍雨雪天氣　利於麥田增墒蓄墒

中評社香港12月10日電／受冷空氣和暖濕氣流輸送共同影響，中國中東部地區出現較大範圍雨雪天氣，華北、黃淮迎來今冬首場大範圍降雪，中央氣象台10日發佈暴雪和寒潮藍色預警。本輪冷空氣過程有何特點？對農業生產有哪些影響？



“此次冷空氣過程影響範圍廣，降溫幅度大。”中央氣象台首席預報員徐珺說，此次過程影響範圍覆蓋中國中東部大部分地區。預計西

北地區東部、華北南部、黃淮大部、江淮、江漢等地部分地區將先後降溫6℃至10℃，局地溫度降幅可達14℃以上。12日晨，最低氣溫0℃線將南壓到湖北中部至蘇皖北部一帶。



為什麼出現如此大幅度降溫？徐珺分析，冷空氣到來前，在偏南風的暖平流輸送和晴空輻射雙重作用下，黃淮、江漢、江淮、江南中東部以及華南部分地區出現明顯增溫，最高氣溫達20℃以上，加之此次較強冷空氣“頗具實力”，共同造成了降溫幅度較大。



新華社報導，此次冷空氣給多地帶來明顯雨雪天氣。據預報，10日8時至12日8時，陝西中北部、山西大部、河北西部和南部、河南北部、山東中西部和北部、遼寧東部、吉林東部及新疆伊犁河谷等地部分地區有大到暴雪，上述地區新增積雪深度5至10厘米，局地12至15厘米。10日為本次過程雨雪最強時段。



雖然11日中東部地區雨雪強度就會明顯減弱，但13至15日還將有一輪雨雪“上線”。和本次過程相比，下一輪雨雪天氣持續時間更長，且強降雪落區存在重疊。



連續大範圍雨雪是否會阻礙農業生產？徐珺表示，對於華北中北部等地來說，這是一場“瑞雪”。



由於大部麥區土壤墒情適宜，此次過程降溫同時伴隨明顯雨雪，有助於冬小麥進一步“抗寒鍛鍊”，且利於抑制河南東部、山東半島等地麥苗旺長趨勢；但河北滄州、衡水、山東濰坊和河南南陽、周口等地部分旺長苗和晚弱苗葉片遭受輕度凍害風險高。13至15日雨雪再至，

河北中部、山西中部、陝西關中、甘肅東南部麥田缺墒有望緩解或解除。總體來看，兩次較大範圍雨雪過程將利於麥田增墒、蓄墒，北方冬麥區累計降水量有望達近10年來同期最高值。



中央氣象台發佈的農業氣象專報顯示，北方大部冬小麥將於12月中下旬自北向南陸續進入越冬期。專家建議加強小麥苗情、墒情監測和冬前小麥分類管理，做好防凍工作。華北南部、黃淮等地晚弱苗地塊可適當追施速效肥；播期偏早、有旺長趨勢的地塊，在地表封凍前科學開展鎮壓、保墒增溫，促根控蘗；雨雪過程後墒情仍不足的地塊，適時澆好越冬水，降低冬季旱凍災害風險。