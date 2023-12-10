河南沈丘：以督治堵優化營商環境

中評社北京12月10日電／據新華社報導，為進一步優化營商環境，服務保障企業發展壯大，河南省沈丘縣紀委監委成立“萬人助萬企”優化營商環境監督工作專班，對企業反映集中的痛點、堵點等問題解決情況進行重點督查督辦，促相關問題解決到位、工作落實到位。



“我們餐飲業的生意今年以來有所好轉，但現在天然氣使用量增多，燃氣費在成本中的占比增加，對企業經營造成一定影響。”日前，沈丘縣紀委監委幹部在走訪小微企業等經營主體時，一家餐飲店老板的意見引起他們的重視。



調查人員走訪多家企業發現，沈丘縣非居民用天然氣價格，普遍高於周邊縣市區。同時一些企業反映，若企業由於資金周轉問題出現繳費不及時，燃氣公司會突發停供天然氣，給企業造成經濟損失。



針對企業反映的問題，監督工作專班立即展開調查核實。經相關責任部門與沈丘天然氣公司溝通，目前非居民用氣銷售價格已下調至周邊縣市區同等水平，同時執行大工業用戶先用氣後付款政策，減輕企業資金壓力。



2023年以來，沈丘縣在優化營商環境方面相繼出台了《專班化服務制度》《督促督辦制度》等6項工作機制，全縣各級機關單位黨員幹部11000餘人，嚴格遵循“無事不擾、有事解決、說到做到、服務周到”原則，建立縣鄉兩級黨員幹部互聯互動服務保障經營主體網絡體系，覆蓋各類經營主體9800餘家。