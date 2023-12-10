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中國海警依法驅離日非法進入我釣魚島領海船
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2023-12-10 16:11:33
中評社北京12月10日電／據中國海警微信公眾號報導，中國海警局新聞發言人甘羽表示，12月9日，日“鶴丸”號漁船和數艘巡視船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。
釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動，日方無權說三道四。我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件。
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