國家疾控局：老年人始終是疫苗接種重點人群

中評社北京12月10日電／據央視新聞報導，今天（12月10日），國家衛生健康委舉行新聞發布會，邀請相關專家介紹我國冬季呼吸道疾病防治有關情況。



國家疾控局衛生免疫司司長夏剛介紹，老年人等高風險人群，感染流感後發生嚴重並發症的概率較高，接種流感疫苗既能減少感染，也能有效降低重症和死亡風險，因此老年人始終是流感疫苗接種的重點人群。



國家鼓勵各地針對老年人群的特點，從宣傳形式、宣傳內容、宣傳場所等維度持續發力，不斷加大預防接種宣傳力度，普及預防接種科普知識。從宣傳形式上，注重發揮新媒體和傳統媒體的共同作用。對熟悉網絡設備的老年人及家屬，主要通過新媒體、自媒體等宣傳平台廣泛科普。對不能熟練使用網絡設備的老年人，主要通過廣播電視、報刊、社區宣傳欄等傳統宣傳平台，製作健康科普節目、健康宣傳欄、宣傳折頁，以及舉辦健康講堂等，廣泛宣傳科普。從宣傳內容上，聚焦老年人最關心的問題，開展針對性的科普宣傳，並做好解疑釋惑。從宣傳場所上，集中在老年人經常活動的場所如社區、廣場等，以及醫療機構，組織社區志願者和廣大醫務人員為老年人開展科普宣傳和面對面的咨詢。



針對老年人行動不便等情況，我們指導各地通過設置老年人“綠色通道”，開設老年人接種專場，採用移動預防接種車、設立臨時接種點等方式，為老年人提供便捷、高效的流感疫苗接種服務。