12日參宿四將“消失”十幾秒鐘

中評社北京12月10日電／中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，北京時間12月12日，319號小行星Leona將掩恆星參宿四。最早能看到本次掩星過程的是中國新疆喀什、和田等地區，開始時間是當日9時8分。本次掩星在掩食帶中心的最長持續時間約為11.6秒。



新華社報導，“從新疆開始，掩食帶自東向西經過烏茲別克斯坦等亞洲國家，以及希臘、意大利、西班牙等歐洲國家，最終在中美洲結束。最晚能看到本次掩星過程的是墨西哥，開始時間為北京時間9時26分。”王科超說，處於掩食帶中心的公眾屆時將有機會看到參宿四變暗或“消失”十幾秒鐘。



為何說參宿四被319號小行星Leona掩後或變暗或“消失”？王科超解釋，這是因為，319號小行星Leona和參宿四視直徑比較接近，考慮到測量誤差的影響，目前還不能確定此次掩星是全掩還是環掩。如果319號小行星Leona視直徑比參宿四小，就會發生環掩，即參宿四的中心部分被遮住，但邊緣仍然明亮，形成光環，這種情況下，參宿四將會短暫變暗。但如果319號小行星Leona視直徑超過參宿四，就會發生全掩，即參宿四會被全部遮住，此時參宿四會從公眾視野中短暫“消失”。



太陽系的行星、小行星等在移動時，時常會掩住遠處的恆星。不過，小行星掩參宿四這樣明亮的天體比較罕見。“憑肉眼看到參宿四明顯變暗或‘消失’，將會是一次難得的體驗。”王科超介紹說，此次掩星不僅有觀賞性，還具有科學價值。集合多地觀測得到的參宿四變光曲線（即亮度變化的曲線）後，天文學家也許能更精確地計算參宿四及319號小行星Leona的形狀信息等。



在西方天文學中，參宿四是獵戶座“肩頭”的那顆著名橙色亮星，名為獵戶座α。作為一顆紅超巨星，參宿四的半徑很大，約為太陽半徑的幾百倍。目前它已進入“衰老”階段，是一顆“老年恆星”。它是除太陽之外，人類首次測量出直徑大小的恆星。