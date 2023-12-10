民政部：養老機構呼吸道疾病防控形勢平穩

中評社北京12月10日電／據央視新聞報導，今天（12月10日），國家衛生健康委舉行新聞發布會，邀請相關專家介紹我國冬季呼吸道疾病防治有關情況。



民政部養老服務司副司長李邦華介紹，養老機構是人員密集場所，且老年人自身免疫力弱、大多患有基礎病或者生活不能自理，在冬季呼吸道疾病高發期間防控難度較大。根據國務院聯防聯控機制部署，民政部對養老機構呼吸道疾病防控工作作出相關安排，加強對養老機構老年人的保護。



一是加強組織領導。指導各級民政部門高度關注轄區養老機構冬季呼吸道疾病防控動向，組織養老機構積極應對，做好防控機制平急轉換準備，保持養老機構就醫綠色通道通暢，養老機構一旦發現聚集性病情，能夠快速有效處置。



二是加強科普宣教。在養老機構中，利用專題科普講座、日間活動、服務提醒、張貼宣傳畫等方式，向老年人和工作人員宣傳冬季呼吸道疾病防控知識和政策，開展養老護理員、醫護人員相關專業培訓，動員具備身體條件的老年人接種流感等疫苗，提高養老機構工作人員和老年人衛生意識和疾病防控能力。



三是守好養老機構“大門”。對探視、維修、快遞、檢查等外來人員的健康狀況進行觀測，要求採取戴口罩等防護措施。發現外來人員有疑似呼吸道疾病症狀，要及時勸阻入內，採取無接觸探視或更換健康良好服務人員提供服務，防止傳染病引入。指導提供醫養結合服務的養老機構，做好醫療服務和養老服務的分區管理，防止交叉感染。



四是做好養老機構內部防控。養老機構加強工作人員防護，服務時佩戴好口罩，每日開展健康監測，不帶病上崗。入住老年人也每日開展健康監測，老年人居室和公共活動區域定時通風換氣，發現有呼吸道疾病症狀的老年人及時送醫就診。



目前，各級民政部門、各地養老機構正在積極做好落實，全國養老機構呼吸道疾病防控形勢總體平穩。