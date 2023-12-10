“經珠港飛”：內地旅客可陸路直達香港機場

中評社北京12月10日電／據央視新聞報導，“經珠港飛”政策12月12日開始實施，是港珠澳大橋珠海公路口岸繼“港車北上”“澳車北上”之後又一項全新的通關利好政策。屆時，經港珠澳大橋前往香港國際機場的旅客，完成內地邊檢部門查驗後，無須辦理香港入出境手續，便能直達機場。珠海公路口岸也將成為內地唯一一個與香港國際機場陸路直達的口岸。



“經珠港飛”指的是，通過港珠澳大橋陸路接駁實現“空—陸—空”國際聯程轉運，即：



國內旅客可由“國內出發地—珠海機場—港珠澳大橋——香港機場—國外目的地”的路線飛往國外；



國外旅客可由“國外出發地—香港機場—港珠澳大橋——珠海機場—國內目的地”的路線進入國內。



據瞭解，珠海機場將配合香港機場多式聯運中轉客運大樓啟用，通過深度結合香港機場直飛境外近200個國際目的地的國際航線優勢與珠海機場近90個內地省會、二三線機場航點的內地航線優勢，將內地航點旅客引流至珠海機場，經由港珠澳大橋輸送至香港機場，再抵達旅客最終的國際目的地。



“經珠港飛”將發揮客貨流轉效應，為珠海創造更多商機，亦將有利於深化粵港澳大灣區機場業務合作，創新珠、港兩地機場合作模式，實現資源整合互補。



邊檢部門表示，“經珠港飛”政策實施後，出境人員在內地辦理完出境手續後，可直接在珠海公路口岸值機廳航空公司櫃位辦理登機牌，托運行李，登上專用接駁巴士經港珠澳大橋直達香港機場海天中轉大樓，下車後直接前往航班登機口，托運行李直掛至海外目的地。免去香港方面的出入境查驗環節，極大提高通關效率，降低時間成本。入境人員可通過中轉大樓直接搭乘接駁巴士前往珠海辦理邊檢入境手續。



“為確保政策落地後能夠順暢實施，港珠澳大橋邊檢站在珠港出入境方向設置了專用查驗通道，實現‘經珠港飛’旅客與普通旅客的區分查驗，以便捷優質的通關服務，充分發揮大橋‘一橋連三地’、輻射粵西乃至大西南地區的軸帶作用，助力推動粵港澳大灣區世界級機場群的形成。”港珠澳大橋邊檢站政委林美紅表示。

