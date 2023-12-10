﻿息口回落　明年新盤交投料增三成

中評社香港12月10日電／據大公報報導，今年是疫後復常的一年，市況依然淡如水。綜合一手成交紀錄册顯示，今年截至本月6日，新盤共賣9571夥，吸金1038億元，量價雖較去年上升，惟仍為10年次低。代理料明年息口有望回落，一手成交可望增30%，重上1.3萬宗水平。



據美聯物業綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場消息，今年截至12月6日，一手成交量合共錄9571宗，涉及金額約1038億元，無論宗數抑或金額均超越去年全年水平；然而，去年樓市交投低迷，一手成交量和金額齊創自2013年一手銷售條例實施後的9年新低，因此即使今年一手成交量和金額已超越去年全年，但宗數及金額實際依然處偏低水平，估計全年最終仍為10年次低。



2房戶累沽4140夥 最受歡迎



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，期內一手成交量比起2014年至2022年平均每年約15491宗仍低約38.2%；金額方面，年內一手成交金額較2014年至2022年平均每年約1814億元更相差約42.8%。由此可見，今年一手成交量表現與過去多年平均有一段差距。



若以不同戶型劃分，今年一手成交量以2房單位表現最突出，年內4140宗成交，為各戶型之中最多，並較去年全年高出約11.3%，升幅亦是最大；3房或以上單位錄1829宗，亦已超越去年全年約5.2%；至於開放式及1房單位，雖然仍未及去年全年，但已錄3602宗，宗數僅次於2房單位。



YOHO WEST今次輪推322夥



今月壓軸出場的新地（00016）天水圍YOHO WEST，帶動本月一手交投。該盤於上周六（2日）首輪推售350夥，結果全日速沽338夥，占97%；該盤乘勝追擊，今日再接再厲推出322夥，其中310夥以價單形式發售，該批單位日前截票，截收逾1.6萬票，市場料今日銷情保持熱烈，可望帶動全月一手成交衝破1000宗，造就全年成交突破1萬宗水平。

