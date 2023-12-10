勞動黨陸配“立委”選將湛秀英競總成立

來自雲南的陸配湛秀英代表勞動黨參選高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）立委，獲勞動黨主席吳榮元大力支持。(中評社) 中評社高雄12月10日電／代表勞動黨參選高雄市第八選區（旗津、前鎮、小港）“立委”的新住民湛秀英9日成立競選總部。勞動黨主席吳榮元，勞動黨榮譽主席、現任新竹縣議員羅美文，副主席王娟萍、蔡裕榮，勞動黨南投縣“立委”候選人許文忠博士，辜金良文化基金會董事長、作家藍博洲，工運戰將汪立峽、顏坤泉、黃秋香，以及支持者、新住民社團等近500群眾在振奮人心的鼓號聲中齊聲呼喊“堅持兩岸一中，反對“台獨”引戰！”“為台海和平，社會公平而戰！”現場群眾的高亢呼聲與揮舞的戰旗將造勢場面帶向高潮。



湛秀英是雲南馬龍縣人，嫁來台灣20多年，曾從事新娘秘書等工作，也開店把雲南米線改良成雲南涼麵，頗受好評，熱心公益。



勞動黨主席吳榮元表示，近日媒體宣布2023年台灣年度十大代表字“缺”與“盼”，說明了台灣民眾不僅在民生經濟方面感受到各式各樣的“缺”，也在民進黨執政製造“台獨”與台海兵凶戰危的惡局中深刻感受政治人物誠信與和平安全感的缺位。吳榮元進一步指出，反映社會動亂動盪的“亂”與“盪”同樣當選本年度代表字，亦真實地呈現當前台灣民眾與普遍社會心理。“盼”則成為民眾對兩岸和平及社會變革的期望。



吳榮元說，湛秀英代表勞動黨參選，主張“兩岸一家親，惜愛和平”，是在肅殺動盪的社會氛圍中為台灣民眾送暖，只要通過和平交流，兩岸可以共同創造和平的繁榮發展，並通過“和平紅利”來進行屬於基層勞動大眾的社會公平分配以及良好的福利制度建設。吳榮元強調，民眾所引頸期盼的台海和平與社會公平，衹有通過堅持兩岸一中與和平發展、爭取和平紅利才能夠真正實現。造勢現場揮動的兩面戰旗，即代表著“為兩岸和平發展而戰”以及“為社會公平而戰”，這兩面戰旗指引著勞動黨選舉團隊與民眾站在一起共同打拼。



湛秀英表示，她以來自大陸雲南的新住民身分代表勞動黨參選，是要為台灣民眾爭取兩岸和平的發展機會，要為廣大勞動民眾爭取社會公平的權利。湛秀英說，民進黨執政以來，不斷地以政治力量壓禁合法的兩岸民間交流，使得台灣民眾與大陸的正常交流往來蒙上一層“綠色恐怖”氛圍，更將台灣民眾推向兩岸的戰爭懸崖上。湛秀英強調，兩岸在情理法各方面都同屬一中，我們民眾要兩岸和平發展，不要孩子上戰場，要社會公平，不要民進黨權錢政治繼續壟斷公平的社會分配。湛秀英說，“兩岸一家親”“反戰爭，要和平”是她的選舉主張，衹有和平發展才有社會繁榮，衹有兩岸和平，勞動大眾才能爭取共享和平紅利，衹有發展與繁榮，勞動大眾才有爭取社會公平正義與合理分配的出路。



勞動黨榮譽主席，現任新竹縣議員羅美文在致詞中高亢地喊出“兩岸同屬一中，我們都是中國人”，並表示民進黨當局浪擲民眾血汗納稅錢不斷增加對美軍購來製造兩岸對立，完全與民眾的利益背道而馳，我們不要這種禍害台灣的無良政客，我們只要和平發展與社會繁榮，堅持一中和平、兩岸一家親，全力支持湛秀英。



勞動黨副主席王娟萍以鏗鏘有力的草根群眾語言喊出“兩岸都是一家人”，強調湛秀英來自基層、代表基層，台灣社會的基層民眾需要兩岸和平發展，需要社會公平，那就需要代表基層民眾利益的“立委”，湛秀英與勞動黨團隊就是兩岸和平的使者，就是基層勞動大眾的代言人。王娟萍強調，無良“台獨”政客常喊“愛台灣”，但是衹有反對“台獨”、堅持兩岸一中與台海和平、爭取社會公平才是真正的“愛台灣”。