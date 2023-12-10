建行：制發“親”“清”倡議　擦亮清廉底色

中評社北京12月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組在查辦深圳市分行原黨委書記、行長王業等系列腐敗案件中發現，與客戶交往的過程中“親”“清”不分，心存僥幸、行無底線，是誘發黨員幹部違紀違法的重要因素。近日，駐建行紀檢監察組在全集團開展為期三個月的集中專題警示教育活動的基礎上，聯合建設銀行黨委向集團全體員工發出《與客戶構建“親”“清”關係的倡議》，制發並組織全集團員工簽署《與客戶“零物質往來”承諾書》，全力構建“親”而有度、“清”而有為的銀企關係，營造清正廉潔的文化氛圍。



《承諾書》以“十二條禁令”的形式，劃清了員工與客戶交往過程中不得觸碰的紅線，如“不以任何理由收受客戶所送禮品、禮金、消費卡（券）和有價證券、股權、其他金融產品等財物”、“不接受保險返傭及其他違反行業規則和國家法律法規的好處費”等等，同時，研究制定關於黨員幹部違規收受財物行為的量紀參考標準，幫助廣大幹部員工進一步明晰“親”和“清”的邊界，守好底線、把好分寸，減少無知無畏、破紀違法現象發生，助力建設政治過硬、能力過硬、作風過硬的金融幹部隊伍。



全集團幹部員工通過簽署《承諾書》，也受到了一場廉潔教育的洗禮，多名幹部員工表示：通過這樣的承諾“儀式”，更清晰地知曉了哪些可為、哪些不可為；更真切感受到衹有構建“親”“清”關係，培育健康廉潔文化土壤，才能讓自己走得更遠。



以此為契機，駐建行紀檢監察組再次敦促各級黨委、紀委把推進新時代清廉建行建設納入全面從嚴管黨治行工作布局，積極營造“人人講廉潔、人人守廉潔”的文化氛圍，引導轄內員工主動踐行“親”“清”倡議指引，抵制誘惑“圍獵”，破除僥幸心理，自覺淨化社交圈、生活圈、朋友圈，做到親不逾矩、清不疏遠，以誠相待、以義取利，共同營造風清氣正的政治環境和熱情高效的工作氛圍。



駐建設銀行紀檢監察組將繼續落實黨中央關於金融反腐的各項要求，堅決懲治“四風”和腐敗問題，靈活採取多種措施，督促教育全體員工知敬畏、存戒懼、守底線，努力鍛造忠誠乾淨擔當的高素質專業化金融人才隊伍，為金融高質量發展保駕護航。