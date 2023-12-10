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杭州醫學院黨委委員傅志敏接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2023-12-10 16:53:50


　　中評社北京12月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，據浙江省紀委監委消息：杭州醫學院黨委委員、副院長傅志敏涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。

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