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廣東廣州原副市長王東接受監察調查
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2023-12-10 16:53:38
中評社北京12月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，據廣東省紀委監委消息：廣東省廣州市原副市長王東涉嫌嚴重違法，目前正接受廣東省監察委員會監察調查。
王東簡歷
王東，男，漢族，1965年3月出生，安徽肥東人，大學學歷，1986年8月參加工作，2006年7月加入九三學社。
歷任廣州市城市規劃局局長，廣州市政協副主席、廣州市規劃局局長，廣州市副市長，廣州市政府正廳級幹部。
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