山西太原市委原常委統戰部部長薛東曉被雙開

中評社北京12月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，據山西省紀委監委消息：日前，經山西省委批准，山西省紀委監委對太原市委原常委、統戰部部長薛東曉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，薛東曉喪失理想信念，背棄初心使命，無視中央八項規定精神，收受禮金，借用管理服務對象車輛；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題；利用職務便利為他人在職務提拔調整、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。



薛東曉嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》有關規定，經山西省紀委常委會會議研究並報山西省委批准，決定給予薛東曉開除黨籍處分；由山西省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



薛東曉簡歷



薛東曉，男，漢族，1964年6月生，山西臨猗人，大學本科學歷，1988年6月加入中國共產黨，1984年7月參加工作。



曾任太原市政府副秘書長、研究室主任；太原市陽曲縣委副書記、縣長；太原市婁煩縣委書記；太原市委常委、婁煩縣委書記。2021年1月，任太原市委常委、統戰部部長。