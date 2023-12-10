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國開行貴州分行原黨委書記李剛接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2023-12-10 16:53:12


　　中評社北京12月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、河南省紀委監委消息：國家開發銀行貴州省分行原黨委書記、行長李剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和河南省鄭州市監委監察調查。

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