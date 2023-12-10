吉林：加強省管幹部家屬廉政教育

中評社北京12月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，11月30日，吉林省紀委監委聯合省婦聯開展2023年度“廉潔吉林·清風傳家”全省新提拔省管幹部家屬廉政教育活動，聚焦“關鍵少數”，正反結合、分層分類，為79名省管幹部家屬定制廉政教育套餐，推進領導幹部清廉家風建設。



活動中，幹部家屬首先觀看了警示教育專題片。片中吉林省政府辦公廳原巡視員、吉林市委原書記趙靜波，通化市政協原黨組書記、主席紀凱平，吉林工商學院原黨委副書記、院長郭文君聲淚俱下的懺悔、追悔莫及的幡然醒悟，讓幹部家屬深受觸動。



隨後，按照省管幹部工作單位，幹部家屬分兩批參觀“全面從嚴治黨永遠在路上”廉政教育展覽。省紀委監委相關負責人介紹，省直部門幹部家屬觀看市縣黨委書記、政法系統、供銷領域案件綜合分析；市州及國企高校幹部家屬觀看市縣黨委書記、省屬國有企業、省屬高校領域案件綜合分析。展覽分領域從違紀違法黨員幹部家風不正問題剖析腐敗成因，以案明紀、以案釋法，警醒幹部家屬廉以持家。



吉林省紀委監委還注重以榜樣力量進行正面引導，組織幹部家屬參觀“賡續紅色血脈 傳承優良家風”主題家風展覽，聆聽楊靖宇將軍第三代後人馬繼志講述紅色家風故事，從中感悟至死不渝的革命信仰和家國情懷。在省管幹部家屬座談會上，幹部家屬還分享了活動帶來的切身感悟。