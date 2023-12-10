夏瀛洲催生　台魯名家聯展台中盛大登場

第五屆台魯名家交流聯展於台中市港區藝術中心舉行，共有華夏藝術畫院、山東美術館、山東省青年美術家協會及來自全台各地的45個團體聯合參展。(中評社) 中評社台中12月10日電／第五屆台魯名家交流聯展暨華夏書法比賽頒獎典禮，9日下午於台中市港區藝術中心舉行，共有華夏藝術畫院、山東美術館、山東省青年美術家協會及來自全台各地的45個團體參展。台中市議會副議長顏莉敏出席揭幕 肯定兩岸藝術交流。祖籍山東諸城的盧秀燕市長也送花籃祝賀。展覽將展出至本月17日。



主辦方華夏藝術畫院名譽院長夏瀛洲接受訪問時表示，他生在山東諸城，今天的濰坊，舉辦台魯名家交流聯展今年已是第五年，共同主辦單位山東美術館、山東省青年美協已將此一文化藝術品牌深植台灣，成為台灣最大的兩岸文化藝術交流，不僅聯合十多所藝術學院及綜合院校的藝術科系教授們之深度交流，華夏藝術畫院連續幾年策畫的“新銳獎”、“華夏獎”也將台灣五十所高中、初中、小學的上萬人力量聯合起來共同展出，推動兩岸文化交流並讓中華文化藝術種子能永續傳承。



台灣藝術大學教授蘇峰男參加開幕式，致詞時介紹此次畫展形成，山東與台灣交流非常密切這也是他連續參加魯台大展的第五次。



港區藝術中心主任柯丁棋代表台中市政府祝賀這項展覽圓滿成功，展覽共展出有魯台精美的作品360多件、百餘件華夏獎得獎優勝作品。



華夏藝術畫院副院長柯育沅致詞時表示，他目前擔任彰化師範大學校友總會長，這次首次移師到台中舉辦的山東與台灣的高水準聯展不僅僅是相互觀摩更是中華文化形而上的融合發展。



台灣藝術大學書畫藝術學系主任陳炳宏表示，與華夏藝術畫院近年合辦過多場兩岸書畫聯展與創作競賽活動，參與華夏獎、新銳獎競賽的作品相當踴躍，獲得師生家長熱烈響應。



參展、受獎者同學也頻頻表示希望有機會能和同學們一起赴泰山寫生、畫黃河，能參加第五屆魯台大展看到山東的中國水墨作品很震撼。