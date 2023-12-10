天津做深做細回訪教育

中評社北京12月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，“組織將這麼重要的任務交給我，這是對我的信任，我會更加堅定地投身到濱海新區改革發展事業中，用優異成績回報組織信任。”近日，天津市濱海新區紀委監委工作人員在開展回訪教育時，杭州道街道辦事處副主任韓福增這樣說道。



此前，韓福增任濱海新區發展改革委投資社會室副主任期間，曾因違反組織紀律受到黨內警告處分。剛受處分時，韓福增意志消沉。濱海新區紀委監委採取“壓擔子促改正”的正向激勵，由相關監督檢查室和單位黨組織組成回訪教育組，制定專門的回訪教育工作方案，定期回訪，講明政策，耐心疏導，使韓福增逐漸重拾信心，在先後承擔的市、區多個重大項目中，韓福增完成了濱海新區300多億元專項申報工作，並提出務實有效的創新模式，破解了政府投資難題。2022年12月，韓福增被提拔為濱海新區杭州道街道辦事處副主任。



天津市紀委監委準確把握從嚴管理監督和鼓勵擔當作為內在統一關係，加大回訪教育等工作力度，健全幹部擔當作為激勵和保護機制，充分調動廣大幹部幹事創業的積極性主動性創造性。2020年以來，天津市各級紀檢監察機關共回訪教育受處理處分黨員幹部10000餘人，其中局處級幹部2000餘人，科級及以下幹部8000餘人。



天津市紀委監委出台紀檢監察機關對受到處理或者處分人員回訪教育實施細則，對回訪教育工作的實施原則、重點對象、程序流程、結果運用等作出規範性要求。天津市各級紀檢監察機關結合實際制定回訪教育具體工作規程、操作指南、實施方案，實現了回訪教育工作有章可循、有據可依。武清區紀委監委建立“三訪兩談一反饋”工作機制，其中，“三訪”即“關鍵少數”及時訪、重點群體提級訪、不同崗位分類訪；“兩談”即與受處理處分黨員幹部本人談，與所在黨組織主要負責同志、分管領導、所在部門負責人、具體幫扶人和部分黨員談；“一反饋”即回訪教育結果反饋所在單位和組織人事部門。



不僅要在回訪教育工作流程上進行規範，回訪教育的“一人一策”制定也是重中之重。一方面，天津市紀檢監察機關通過瞭解掌握受處理處分黨員幹部對自身違規違紀違法行為的認識、對處理處分的態度、工作表現、履職情況以及處理處分決定執行情況等，教育引導其改正錯誤、履行職責，振奮幹事創業的精氣神，讓“寫在紙上的教訓”變為“刻在心裡的敬畏”；另一方面，推動搭建幹事平台，對於受處理處分的黨員幹部，綜合考慮其一貫表現、專業特長等因素，推動所在單位黨組織在一定條件下、規定時間內安排其從事臨時性、專項性工作，確保幹部不被空放虛置，教育引導幹部將功補過。“回訪教育必須結合受處理處分黨員幹部身份、性格特點、工作生活、違紀違法性質情節等，形成個人‘畫像’，杜絕‘千人一面’，真正做到‘一把鑰匙開一把鎖’。”天津市紀委監委第六監督檢查室有關負責同志說。

