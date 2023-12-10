】 【打 印】 
美國亞特蘭大市槍擊事件致3死1傷
http://www.CRNTT.com   2023-12-10 16:51:40


　　中評社北京12月10日電／據新華社報導，美國佐治亞州亞特蘭大市9日晚發生一起槍擊事件，造成3人死亡、1人受傷。

　　亞特蘭大市警察局說，當地時間晚6時44分左右，有人報警說在桃樹街發生槍擊事件。警方到達現場後發現4名成年男子遭到槍擊，其中3人當場死亡，一名受害者已被送往醫院。

　　警方沒有透露受害者和嫌疑人信息。調查仍在進行中。

　　據當地媒體報導，調查人員認為槍擊事件可能與毒品交易活動有關。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：