【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國亞特蘭大市槍擊事件致3死1傷
http://www.CRNTT.com
2023-12-10 16:51:40
中評社北京12月10日電／據新華社報導，美國佐治亞州亞特蘭大市9日晚發生一起槍擊事件，造成3人死亡、1人受傷。
亞特蘭大市警察局說，當地時間晚6時44分左右，有人報警說在桃樹街發生槍擊事件。警方到達現場後發現4名成年男子遭到槍擊，其中3人當場死亡，一名受害者已被送往醫院。
警方沒有透露受害者和嫌疑人信息。調查仍在進行中。
據當地媒體報導，調查人員認為槍擊事件可能與毒品交易活動有關。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
荷蘭鹿特丹市發生槍擊事件致3人死亡
(2023-09-29 17:02:12)
美國費城發生槍擊事件 4人死亡
(2023-07-04 12:25:38)
美國愛達荷州發生槍擊事件致4人死亡
(2023-06-23 16:19:05)
美國西雅圖發生槍擊事件致二死一傷
(2023-05-01 12:42:21)
美國得州擬鼓勵教職員工“武裝起來”
(2023-04-28 11:13:30)
美媒：大規模槍擊事件是美國“國恥”
(2023-04-14 15:42:14)
在美國，槍越多，越安全？
(2023-03-31 10:30:35)
美田納西小學槍擊事件凶手患有情緒障礙
(2023-03-29 18:25:45)
美國田納西州一學校發生大規模槍擊事件
(2023-03-28 09:44:20)
美波特蘭機場附近旅館發生槍擊事件2人死亡
(2023-03-16 16:02:28)