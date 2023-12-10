美國田納西州龍卷風致至少6人死亡

中評社北京12月10日電／據新華社報導，龍卷風等惡劣天氣9日襲擊美國南部田納西州，造成至少6人死亡，逾15萬戶企業和家庭斷電，多座建築物嚴重受損。



綜合當地媒體報導，在田納西州首府納什維爾地區，有3名居民死亡；在蒙哥馬利縣有3人死亡，其中包括一名兒童。



蒙哥馬利縣官員說，龍卷風過境後，受傷送醫院治療者達23人，目前搜救工作仍在進行中。



據美國氣象網站報導，9日全天，田納西州和相鄰的肯塔基州遭遇十多起龍卷風襲擊，給兩州多個地區造成破壞。