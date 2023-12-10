總體保持平穩　低位運行態勢有望緩解

中評社北京12月10日電／據新華社報導，國家統計局9日發布的數據顯示，今年前11個月，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.3%，其中11月份，受食品、能源價格波動下行等因素影響，CPI同比下降0.5%，降幅比上月擴大0.3個百分點，但扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。國內物價運行總體保持平穩。



在我國CPI“籃子”商品中，食品占比較高。11月份，食品價格同比下降4.2%，降幅略擴大0.2個百分點。食品中，豬肉價格下降31.8%，降幅擴大1.7個百分點；鮮果價格上漲2.7%，漲幅擴大0.5個百分點。



從環比來看，11月份，食品價格環比下降0.9%，降幅超季節性水平（近十年同期平均水平）0.8個百分點。國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，因11月份全國大部分地區平均氣溫較常年同期偏高，利於農產品生產儲運，鮮菜、雞蛋和水產品等鮮活食品價格分別下降4.1%、3.1%和1.6%，降幅均超季節性水平；生豬出欄量有所增加，加之天氣偏暖部分腌臘需求延後，豬肉價格超季節性回落，下降3%；鮮果價格季節性上漲1.9%。



統計數據顯示，11月份，非食品價格同比上漲0.4%，漲幅回落0.3個百分點；環比下降0.4%。



董莉娟分析，11月份，受國際油價下行影響，國內汽油價格環比下降2.8%，為今年以來最大降幅；冬裝新品上市，服裝價格環比上漲0.6%；旅遊出行進入淡季，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格環比分別下降12.4%、8.7%、5.9%和2.8%。



從工業生產者價格看，11月份，受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降3%，降幅比上月擴大0.4個百分點；環比由上月持平轉為下降0.3%。



具體來看，11月份，國際油價下行，帶動國內石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業價格環比分別下降2.8%、2.5%，合計影響PPI環比下降約0.13個百分點，占總降幅的四成多。煤炭和天然氣需求季節性增加，燃氣生產和供應業價格環比上漲1.4%，煤炭開採和洗選業價格環比上漲0.3%。重大項目建設穩步推進，水泥製造價格環比上漲1.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格環比上漲1.1%。



今年以來，國內物價總體呈低位運行態勢。中國人民銀行日前發布的2023年第三季度中國貨幣政策執行報告指出，物價短期還將維持低位，未來將回歸常態水平。中長期看，我國經濟供需總體平衡，貨幣政策保持穩健，居民通脹預期平穩，不存在長期通縮或通脹的基礎。

