社評：習近平將出訪越南　深化兩國互利合作

資料圖 中評社香港12月11日電（評論員 陳鴻斌）應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲和國家主席武文賞邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於本月12—13日訪問越南。這是2017年習近平在越南出席APEC會議後再度訪問這個中國鄰國。訪問期間，習近平將分別與阮富仲總書記、武文賞主席舉行會談，並會晤國會主席王庭惠和總理范明政。



去年中共二十大結束後，阮富仲書記是首先訪華的外國領導人，此舉足以證明中越雙邊關係的非同尋常。習近平這次訪問將為兩黨和兩國關係發展擘畫新前景，為人類和平事業做出新貢獻。雙方將探討中越關係新定位，聚焦政治、安全、務實合作、民意基礎、多邊和海上問題等六大領域，推動雙邊關係走深走實。相信通過這次訪問，將有力推動兩國增強互信，加強合作，有效管控雙方在邊界問題上的分歧。此訪對促進兩國加強團結友好、深化互利合作，進一步夯實雙邊關係基礎意義重大，最終將使兩國關係升級為命運共同體，更好地造福於兩國人民。



中越兩國在各自爭取民族解放事業中始終相互支持，結下了“同志加兄弟”的深厚友誼。兩國傳統友誼在兩國人民長期的和睦相處中生根發芽，在兩國攜手爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中得到了昇華，在兩國推進改革和革新的偉大事業中不斷深化。近年來習近平總書記和阮富仲總書記的戰略引領，賦予了兩國傳統友誼新的時代內涵，由此推動兩國戰略合作夥伴關係不斷取得重大突破。



中越都在推進各自的社會主義現代化事業，都將雙邊關係作為各自對外政策的優先方向，也都將對方的發展視為本國的發展機遇。兩國都堅持以人民為中心的發展理念，全力推進適合本國國情的發展道路。兩國充分發揮地緣鄰近、產業互補的優勢，推進互聯互通等戰略領域合作，同時也深化電子商務等新興領域的合作。



王毅外長此前已經先期訪問越南，中國商務部長王文濤也於11月走訪了越南，就推動雙邊經貿關係高質量發展與越方深入交換意見。中國是越南的頭號貿易夥伴，也是主要的外資來源國，同時還是第二大出口市場。根據越南官方統計，今年前11個月，中國內地和香港的對越投資達82億美元，同比增長1倍。其中來自中國內地的投資達39億美元，已超過疫情前水平。去年，中越貿易額達2349億美元，越南已成為中國在東南亞的第一大貿易夥伴。今年前10個月，越南對華出口同比增長5%，達到近500億美元。過去10多年來，雙方經貿關係日益密切，兩國在基礎設施建設和投資、“一帶一路”倡議與越南”兩廊一圈”戰略對接方面合作潛力巨大。

