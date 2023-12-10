高雄民進黨選將黃捷PO這辣照　網友暴動

民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷在臉書PO出這張照，轟動網路。(照:黃捷臉書) 中評社高雄12月10日電／民進黨高雄市第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區）“立委”候選人黃捷昨晚間在臉書發出一張超辣照片，她裝扮成動畫片“山道猴子的一生”中的“超商妹”，穿著露溝黑色細肩帶背心和超短牛仔褲跪騎在摩托車上，吸引2萬5千多網友按讚，簡直是暴動。



民進黨2024候選人賴清德一般的臉書發文多僅數千人按讚，超過萬的不多，黃捷一張照已輾壓賴清德人氣。



黃捷現年30歲，台灣大學公共衛生學系、社會學系雙學士，台灣大學環境衛生研究所碩士班肄業。



民進黨高雄市第六選區原本是綠委趙天麟尋求連任，趙爆發與大陸籍女友婚外情後放棄連任，民進黨改提名黃捷。此一選區目前是泛綠分裂，民進黨推派高雄市議員黃捷、國民黨由高雄市議員陳美雅挑戰、獨派的喜樂島聯盟主席郭倍宏也參戰。



黃捷之前與“山道猴子的一生”的作者Eric合作推出“擋泥板2.0”，一推出就秒殺，她明天將與新世代“立委”參選人在台北NUZONE展演空間舉辦“這個世代.未來專場”，並將與Eric同台，昨晚在粉絲專頁搶先曝光裝扮成“超商妹”的照片，超辣裝扮電暈不少網友。



黃捷文中提及，“最怕的是有一天看不見你的車尾燈”，這個世代未來專場將cos《山道猴子的一生》超商妹的角色，與作者Eric同台！並問網友“這個還原度，你打幾分”？



