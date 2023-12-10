蔣萬安高雄助選人氣旺　可望複製小馬哥旋風

蔣萬安與陳美雅一同“吃播”秀“撩妹語錄”，陳美雅特別澄清橋段是安排好的。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月10日電（記者 方敬為）中國國民黨台北市長蔣萬安今天南下高雄替同黨“立委”選將助選，下午與陳美雅合體透過直播跟支持者互動，被問到想點什麼餐？蔣萬安開玩笑稱“有點想你”，引起現場粉絲尖叫不已。隨後兩人一同赴市場掃街，受民眾熱情擁簇，人氣非凡。國民黨高雄市黨部表示，蔣萬安形象佳、人氣旺，可望複製當年馬英九“小馬哥旋風”，替高雄藍營選將加持。



蔣萬安10日到高雄助選，整天跑透透，上午與候選人李明璇合體逛旗津老街，並參拜蔣公感恩堂，隨後赴鳳山與候選人鍾易仲車隊掃街；下午與陳美雅一同“吃播”，再出席黃柏霖後援會成立大會，最後則是和李眉蓁在左營自由黃昏市場拜票。



高雄市第六選區（鼓山、鹽埕、苓雅、新興、前金）國民黨“立委”選將陳美雅邀請蔣萬安到選區內支持者經營的義式餐廳吃播，兩人透過直播鏡頭跟粉絲互動，蔣萬安除了喝咖啡、品嚐美食外，還大秀“撩妹語錄”，陳美雅問蔣萬安想點什麼餐點？蔣幽默回應“有點想你”，讓現場支持者尖叫不已，不過蔣萬安也強調，他已婚，一切都是安排的橋段！引起哄堂大笑。



蔣萬安隨後與陳美雅赴高雄內惟黃昏市場掃街拜票，沿途一一向攤商握手致意，不少採買民眾聽到蔣萬安到訪，紛紛熱情上前握手合照，還有人高呼“市長你好帥！”道路立即被爭相親睹蔣萬安的人潮擠得水洩不通。



對於蔣萬安南下助選的效益，國民黨高雄市黨部認為，蔣萬安形象佳、人氣旺，近期順利讓台北大巨蛋完工啟用，表現可圈可點，受到大眾認可，到高雄來渴望複製馬英九當年全盛時期的“小馬哥旋風”，對高雄藍軍有加分效果。



2008年馬英九輔選國民黨“立委”選將江玲君，對壘爭取連任的民進黨“立委”林岱樺，前者憑藉著小馬哥旋風帶動婦女及中間選票，以2000多票之差勝選，並成為林岱樺在高雄市唯一敗績。