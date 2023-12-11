中疾控答中評：流感疫苗安全有效

中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國家衛健委12月10日舉行新聞發布會，中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌在會上回答中評社記者提問時表示，科學研究和接種實踐其實都證明了，接種流感疫苗是有效的。流感疫苗在中國及全球範圍內已經使用了數十年，長期的接種實踐提示它是一種相對成熟的疫苗，而且具有良好的安全性。



疫苗對於預防流感有著較大作用，為何還有許多人對於接種疫苗存在顧慮？彭質斌表示，人們對疾病的危害性和疫苗的安全性、有效性的認識，都會影響接種疫苗的意願。



關於流感的危害性，彭質斌表示，流感不是普通感冒，是由流感病毒導致的急性呼吸道疾病。人群對於流感病毒其實是普遍易感的，尤其像嬰幼兒、老年人和慢性基礎性疾病患者，這些人群感染流感之後帶來的影響或者危害會更嚴重，可能會出現肺炎等嚴重的並發症。世界衛生組織的估計，每年由於全球季節性流感的流行，可以導致300萬－500萬的重症，29萬－65萬呼吸道疾病的相關死亡。



關於疫苗的有效性，彭質斌說，我們的科學研究和接種實踐其實都證明了，接種流感疫苗是有效的。以感染流感之後可能出現重症風險更高的高風險人群——老年人來說，接種流感疫苗可以有效減少流感的發病，同時還可以減少流感相關的並發症的發生率。曾經有研究者對全球95項流感疫苗保護效果這樣的研究進行了綜合分析，結果顯示，在流感流行季，老年人接種流感疫苗後可以減少流感樣症狀39%，減少確診流感是49%，減少相關的並發症是28%。以另外一個我們關注的重點人群——兒童和在校學生人群來說，流感疫苗接種可以預防或者減少流感的發病。另外，它還可以減少由於罹患流感而導致的缺勤缺課。以北京市為例，北京市開展了相關的研究，對於在校中小學生開展大規模集中接種，其實可以使流感集中發熱疫情的發生風險減少大概50%－89%。深圳也做了相關的一些研究，流感疫苗高接種率可以有效減少缺課的風險。對於缺課的預防效果大概是53%。



談及疫苗的安全性，彭質斌表示，流感疫苗在中國及全球範圍內已經使用了數十年，長期的接種實踐提示它是一種相對成熟的疫苗，而且具有良好的安全性。

