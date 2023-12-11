衛健委：近期全國呼吸道疾病就診量相對平穩

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國家衛生健康委12月10日舉行新聞發布會，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在會上表示，從發熱門診、急診整體情況來看，近段時間全國呼吸道疾病就診量相對平穩，特別是基層醫療機構分流了部分患者。全國整體正常醫療服務沒有受到影響。



米鋒表示，針對當前呼吸道疾病、特別是兒童呼吸道疾病高發形勢，國家衛生健康委會同國家中醫藥管理局、國家疾控局持續加強監測研判，調度各地醫療資源供給和診療工作，指導各地對醫療機構內和機構間的醫療資源統籌調配，根據患者數量增開相關診室和治療區域，擴充病房資源，指導二級醫院、婦幼保健院、中醫醫院、基層醫療衛生機構兒科“應開盡開”，延長接診時間，優化診療流程，提高服務效率，切實保障兒科診療需求。



米鋒說，目前，全國二級以上醫療機構兒童呼吸道疾病診療量整體呈現波動下降趨勢，部分大型兒童專科醫院和綜合醫院兒科診療量增加的情況得到一定緩解。從發熱門診、急診整體情況來看，近段時間全國呼吸道疾病就診量相對平穩，特別是基層醫療機構分流了部分患者。全國整體正常醫療服務沒有受到影響。



米鋒指出，要充分發揮醫聯體、醫共體、醫療集團和互聯網醫療作用，建立綜合醫院與基層醫療機構上下協作、專家下沉和患者轉診機制，分層分級分流，方便患者合理選擇就醫。要發揮中醫藥特色優勢，中西醫結合，提升防治效果。中小學、托幼機構、養老院、社會福利院等重點場所和人員密集場所要落實通風消毒等措施，加強健康科普和健康監測，做好個人防護，減少疾病傳播，降低感染風險。要繼續做好疫苗接種，不斷優化接種服務。

