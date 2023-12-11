專家：中醫在預防呼吸道疾病方面成效明顯

北京石景山區中醫醫院院長李鴻泓（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）北京石景山區中醫醫院院長李鴻泓12月10日在國家衛健委舉行的新聞發布會上介紹了中醫在預防呼吸道疾病方面方法。李鴻泓表示，冬季是呼吸道疾病的高發期，但這些疾病也是常見病，都有成熟的中西醫療法。具體措施，除了勤洗手、常通風、戴口罩、適度體育鍛煉之外，中醫在預防呼吸道疾病方面可以說是內容豐富、成效明顯。



李鴻泓說，預防疾病的關鍵是順應自然規律，以保護陽氣為要。如何保護陽氣呢？重點有三個原則：



第一是“早臥晚起，必待日光”，冬季不宜熬夜，不宜起得太早，要保證充分的休息和睡眠，同時精神還要內守。這是中醫“天人合一”的重要理念，也是保持人體免疫力的關鍵。



第二是“去寒就溫，無洩皮膚”，冬季多大風降溫天，如果不注意保暖避寒，很容易引發“風寒”侵襲。同時，冬季也是閉藏之時，尤其要注意適度的體育鍛煉，不要出汗過多。如果出汗過多，導致腠理開洩，陽氣過度損耗，進而導致風寒易入，而且外感後還不容易康復。



第三，“謹和五味，營養均衡”。我國多地都有冬季進補的傳統，冬季儘管可以適當溫補，但是不可以過食辛辣和肥甘厚味，過食則釀濕生熱，一有外感，往往化熱迅速，形成中醫所說的“寒包火”證候。

