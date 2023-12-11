醫院如何做好呼吸道疾病分診分流？專家答問

天津市第五中心醫院生態城醫院院長高翔（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國家衛健委12月10日舉行新聞發布會，天津市第五中心醫院生態城醫院院長高翔在會上介紹了該院為確保資源優先傾斜重症患者採取的分診分流措施。他說，首先是提升預檢分診能力，二是發揮三診合一作用，三是集中全院優質醫療資源優先傾向危重症。



分診分流在減輕醫院負擔上發揮關鍵作用，二級醫院在院內採取了哪些措施分診分流以確保資源優先傾斜重症患者？



高翔就此表示，分診分流工作需要把握幾個關鍵環節，首先是提升預檢分診能力。加強內科急診和兒科門急診預檢分診的力量，組織培訓安排工作經驗豐富、專業知識扎實的醫務人員去承擔我們預檢分診的工作，推行診療前置服務，加強候診分診巡視，及時發現危急重症患者並立即開通綠色通道，及時救治，有效保障患者的生命安全。



二是發揮三診合一作用。急診、發熱門診、呼吸門診科室之間要資源統籌，通過實時數據監測，動態調整，及時分診分流，保證診療秩序穩定，避免聚集，縮短患者等候時間，提升患者就醫感受。



三是集中全院優質醫療資源優先傾向危重症。密切關注危重症患者的醫療救治情況，暢通綠道，實施多學科協同診療模式，不斷提高重症監護病房綜合救治水平。統籌重症資源，全院床位我們統籌管理，定期梳理重症科室的搶救設備和搶救藥品，提升危重症的救治能力。合理配備重症醫學醫護人員力量，強化專業培訓，成立了全院醫療專家的會診專班，建立上級醫院的指導機制，對危重症患者進行查房和指導診療，保證危重症患者有效救治，確保醫療質量與安全。

