國家疾控局：今年流感疫苗供應早且充足

國家疾控局衛生免疫司司長夏剛（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國家衛生健康委12月10日舉行新聞發布會，邀請相關專家介紹我國冬季呼吸道疾病防治有關情況。國家疾控局衛生免疫司司長夏剛表示，今年流感疫苗供應早、供應充足，在疫苗接種方面重落實。



夏剛表示，接種流感疫苗是預防流感發病、減少流感相關重症和死亡的有效手段。前期，國家疾控局已經對推進流感等疫苗接種作出了專門部署，今年的接種工作有以下幾個特點：



一是供應早。有關部門聯合行動，優化程序，為流行季前保證疫苗供應爭取了時間。從7月份開始，各地接種單位就已經陸續啟動了流感疫苗接種服務，早於流感流行季。



二是疫苗供應充足。提升了流感疫苗的供應保障能力。今年流感疫苗生產供應量比去年有了明顯增加，現階段可以滿足群眾接種需求。



三是重落實。多次調度部署，指導各地按照知情同意的原則，積極推進流感疫苗的接種工作。



夏剛說，後續，我們將繼續指導各地做好流感等疫苗接種需求評估，優化疫苗的合理分配，做到精準計劃和使用，並積極會同有關部門加強疫苗供需銜接，確保流感疫苗供應不斷鏈，群眾有苗可接種。同時，將進一步豐富宣傳形式，加大宣傳力度，指導各地通過做好預約登記、開展分時接種、延長接種周期、增加服務時間等方式，為大家提供及時、便民、優質的流感疫苗接種服務。“這裡也再次呼籲大家，積極、主動、盡早地接種疫苗，這既是保護自己，更是保護身邊的家人。”

