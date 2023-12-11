養老機構如何防控呼吸道疾病？民政部答問

民政部養老服務司副司長李邦華（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國家衛健委12月10日舉行新聞發布會，民政部養老服務司副司長李邦華在會上就養老機構做好冬季呼吸道疾病防控予以介紹。



李邦華表示，養老機構是人員密集的場所，而且我們老年人大多數由於自身的原因免疫力比較弱，有一些基礎病，而且多數老年人生活不能自理，因此在冬季呼吸道疾病高發時期，做好呼吸道疾病的防控，難度比較大，根據國務院聯防聯控機制的部署，民政部對養老機構呼吸道疾病的防控工作作出相關安排，加強對養老機構老年人的保護。



一是加強組織領導。指導各級民政部門高度關注轄區養老機構冬季呼吸道疾病的防控動向，組織養老機構積極應對，做好防控機制的平急轉換準備，保持養老機構就醫綠色通道的暢通，養老機構一旦發現聚集型病情，能夠快速有效處置。



二是加強科普宣傳。在養老機構中，利用專題科普講座、日間活動、服務提醒、張貼宣傳畫等方式，向老年人和工作人員宣傳冬季呼吸道疾病防控知識和政策，開展養老護理員、醫護人員相關的專業培訓，動員具備身體條件的老年人接種流感等疫苗，提高養老機構工作人員和老年人的衛生意識和疾病防控能力。



三是守好養老機構“大門”。對探視、維修、快遞、檢查等外來人員的健康狀況進行觀測，要求採取佩戴口罩等防護措施。發現外來人員有疑似呼吸道疾病症狀的，要及時勸阻入內，採取無接觸探視或更換健康良好服務人員提供入院服務，防止傳染病引入。同時，指導提供醫養結合服務的養老機構，做好醫療服務和養老服務的分區管理，防止交叉感染。



四是做好養老機構內部防控。養老機構加強工作人員的防護，服務時工作人員要佩戴好口罩，每日開展健康監測，不帶病上崗。入住老年人也要每天開展健康監測，老年人的居室和公共活動區域要定時通風換氣，發現有呼吸道疾病的老年人要及時送醫就診。



李邦華說，目前，各級民政部門和各地的養老機構正在積極貫徹落實這些措施，全國養老機構呼吸道疾病防控形勢總體平穩。

