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區議會選舉截至4時半　地方選區投票率19%
http://www.CRNTT.com   2023-12-10 17:42:51


　　中評社香港12月10日電／香港區議會選舉投票由今天早上8時半開始，直到晚上十時半。

　　香港電台報導，截至下午4時半，地方選區投票率累計有19.19%，有近83萬2千名選民已投票。 

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