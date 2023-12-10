蔣萬安高雄造勢場面盛大　支持者漫到馬路上

蔣萬安替黃柏霖站台，引爆造勢氣氛最高潮。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月10日電（記者 方敬為）中國國民黨台北市長蔣萬安今天南下高雄替同黨“立委”選將助選，下午赴高雄義民廟出席黃柏霖競選後援會成立大會，擔任輔選台柱，牽著黃柏霖在造勢場合中大進場，受到熱烈歡迎，現場湧入近5千支持者，眾人高喊“蔣萬安加油”還有人更高呼“市長我愛你！”支持者從廟埕廣場一路漫到馬路上，場面盛大。



蔣萬安10日到高雄助選，整天跑透透，上午與候選人李明璇合體逛旗津老街，並參拜蔣公感恩堂，隨後赴鳳山與候選人鍾易仲車隊掃街；下午與陳美雅一同“吃播”，再出席黃柏霖後援會成立大會，最後則是和李眉蓁在左營自由黃昏市場拜票。



高雄第五選區（三民區、苓雅區8里）“立委”選將黃柏霖競選後援會成立大會，請到蔣萬安、前國民黨主席洪秀柱、台北市副市長李四川等人登台助講。在大進場環節特別安排蔣萬安與洪秀柱兩人一同牽著黃柏霖步上舞台，眾人搖旗吶喊，情緒高昂。現場湧入5千名支持者，從廟埕廣場一路擠到馬路上，氣氛熱絡。



蔣萬安致詞，力薦黃柏霖是認真且接地氣的民意代表，在高雄連任多屆市議員，顯示出服務受到鄉親的肯定，他剛才與黃一同大進場，支持者的手從四面八方過來，拉著他拍照、打招呼、吶喊加油。他看著鄉親的眼神，知道大家對於改變的渴望，以及助國民黨重返執政的期待。



蔣萬安表示，明年大選非常重要，唯有國民黨在“國會”過半，才能翻轉現在凶險的局勢，過去8年民進黨執政之下，台灣已成為一言堂，這個政府容不下其他意見，容不下多元的聲音，所以我們要讓黃柏霖等藍營“立委”選將進到“立法院”，好好的打拼，為高雄人爭取福利，大選要支持侯友宜與趙少康“侯康配”。



蔣萬安說，侯友宜一生擔任警察，是目前所有候選人當中最有效忠國家具體表現的人選，保護人民是侯友宜一生的職志，更是血液裡面的DNA，大家一定要集中選票，拿出改變的決心，讓侯能夠盡到“總統府”為人民打拼，把台灣帶上正軌，為“中華民國”發展努力。



蔣萬安疾呼，台灣需要侯友宜、趙少康這樣的絕佳拍檔，好好帶領台灣走向正途，守護和平穩定的環境，避免兩岸戰爭。同時侯友宜也會將綠營執政以來許多的弊案一一揭發，大家集中選票，讓正義的侯友宜展現的魄力揭弊，讓國民黨籍“立委”進到“國會”除弊，台灣才有前途。



蔣萬安強調，真正的民主是要落實在政黨輪替，做不好就要下台，這是民主政治最簡單的道理，台灣現在已變成網軍、側翼、名嘴的一言堂，甚至國家資源都只剩下民進黨的黨意，罔顧大眾民意與人民福祉，所以各位鄉親，我們要改變，2024是一大契機，這一役關乎“中華民國”的未來，關乎台灣下一代孩子的未來。這一票不只是投給國民黨，不是投給侯友宜而已，這一票也是為我們自己而投，唯有凝聚改變的力量，2024才有政黨輪替的可能。