曾瑞利：台灣是美國棋子　抗中保台是假議題

曾擔任駐美國代表處副組長、北美事務協調委員會副秘書長的台灣退休外交官曾瑞利。（中評社 資料照） 中評社新竹12月11日電（記者 盧誠輝）針對中美峰會討論到許多台灣問題，曾擔任駐美國代表處副組長、北美事務協調委員會副秘書長的台灣退休外交官曾瑞利接受中評社專訪認為，中美關係還是會持續對抗，因美國想盡辦法要延緩中國的崛起，而台灣只是美國的棋子，“台獨”和抗中保台都是假議題。



曾瑞利，中興大學法律系學士，曾任駐美國代表處副組長、北美事務協調委員會副秘書長、駐美國亞特蘭大辦事處處長、駐吐瓦魯國“大使”、“外交部”禮賓處處長、駐斯洛伐克代表、“外交部部長”辦公室主任。



針對上月中在美國舊金山舉行APEC的中美高峰會，兩國層峰討論到許多台灣問題，曾瑞利直言，習拜會後短期內中美關係應該會和緩，但若長遠來看，中美關係還是會持續對抗，因為美國想盡辦法要延緩中國的崛起，而台灣就身處在美國圍堵中國的最前緣，所以說穿了台灣也只是美國的棋子，“台獨”和抗中保台都是假議題。



曾瑞利指出，現在台灣獨派意識能夠抬頭，許多年輕人願意支持抗中保台，最大的因素就是台灣背後有美國在撐腰，甚至還導入什麼街頭巷戰和灘頭布雷等作法，這些都是行不通的，若哪天美國為了自身利益，不再繼續支持台灣，那台灣就危險了。

