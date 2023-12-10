洪秀柱站台黃柏霖轟賴清德“台獨金孫”引戰

洪秀柱赴高雄出席國民黨“立委”選將黃柏霖的造勢活動。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月10日電（記者 方敬為）中國國民黨前主席洪秀柱今天替高雄市“立委”候選人黃柏霖站台，抨擊民進黨大選候選人賴清德聲稱愛台灣，結果自己卻要當“美國人的阿公”，其副手蕭美琴也是美國人派來的，幫美國請台灣吃萊豬，賴清德又是“台獨金孫”極盡引戰之能事，民進黨2024若繼續執政，台灣必定陷入高度戰爭風險，呼籲真正愛台灣的選民，要促政黨輪替，護台灣的未來。



高雄第五選區（三民區、苓雅區8裡）“立委”選將黃柏霖競選後援會成立大會，請到蔣萬安、前國民黨主席洪秀柱、台北市副市長李四川等人登台助講。在大進場環節特別安排蔣萬安與洪秀柱兩人一同牽著黃柏霖步上舞台，眾人搖旗吶喊，情緒高昂。現場湧入5千名支持者，從廟埕廣場一路擠到馬路上，氣氛熱絡。



洪秀柱登台推薦黃柏霖表示，當年她擔任黨主席的時候，秉持著“用壯育青”的原則發展國民黨，確保國民黨能夠新陳代謝，永續發展，當年她就安排青壯世代的黃柏霖擔任國民黨高雄市黨部的主委，讓黃柏霖深耕高雄，最後在地方受到選民肯定，連任多屆市議員，這次輪到黃柏霖更上層樓的契機，希望大家能幫助黃柏霖進到“立法院”，更進一步服務高雄鄉親。



洪秀柱強調，2024對台灣是關鍵的一年，明年能否促成政黨輪替攸關台海的和平與穩定，可以確定的是，民進黨若繼續執政，台灣必定會陷入高度的戰爭風險，大家千萬不能等閒視之。



洪秀柱並批評民進黨主席賴清德，口口聲聲說“愛台灣”，要抗中保台，結果看不出來民進黨執政以來抗了什麼中？反而是對中國經濟仍然依賴，台灣的安全在綠營執政之下，越來越不穩定，賴清德自己就是引戰因子，因為眾所周知，賴清德就是“台獨金孫”，不只如此，賴還是“美國人的阿公”，這樣的人怎麼能奢望可以守護台灣？之前有人封賴清德是“賴神”在她看來，根本是“賴皮神”！



洪秀柱更指蕭美琴是中美混血，是美國人最愛的駐美代表，美國人派來的，未來美國在背後下指導棋，台灣會亂套，呼籲大家若真正愛台灣，為台灣的未來著想，一定要設法集中選票，盡全力促成政黨輪替，兩岸才可能恢復和平，才有談判的可能。