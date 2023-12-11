中評現場：洪秀柱輔選不改嗆辣　獲得滿堂彩

國民黨前主席洪秀柱輔選不改嗆辣本色。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月11日電（記者 張嘉文）素有小辣椒稱號的中國國民黨前主席洪秀柱，10日出席黨籍新北市中和“立委”候選人張智倫和侯康配聯合競選總部成立大會，現場湧進超過3000位支持者，洪壓軸登場時，不改嗆辣本色，除了幫張智倫的父親、前藍委張慶忠大抱過往通過服貿相關法案審查時被批評的不平，勉勵張智倫明年進到“立院”要敢說、敢理論，更要不怕打架，有這樣的氣魄才是國民黨需要的“立委”。



洪秀柱還大嗆民進黨賴清德的兩個兒子都在美國，甚至在美國生了孫子，所以賴不僅是“台獨”金孫，還是美國人的阿公，其副手蕭美琴也是中美混血兒，講英文甚至比講中文來得好，是道地的美國人，“難道要投票給美國人來當我們正副‘總統’嗎？”各種嗆辣言語獲得現場滿堂彩，也幫張智倫拉了不少人氣。



新北市第八選區（中和）“立委”選舉包括國民黨張智倫、民進黨的吳崢和民眾黨現任不分區“立委”邱臣遠三人為主要競爭對手，和大選同樣是呈現藍綠白三足鼎立局面。中和原本一直都是藍軍鐵票區，但已連兩屆“立委”都被民進黨拿下，這次張智倫代表藍營出戰，面對白營的分票，正需要號召所有基本盤的回歸才有更大機會獲勝，也因此受鐵藍選民愛戴的洪秀柱站台助講，當然有希望協助他達成這樣的目標。