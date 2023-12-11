中評關注：蔣萬安輔選魅力強　可入接班梯隊

蔣萬安周末到高雄輔選，所到之處都有熱情支持者要求合照、簽名。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄12月11日電（記者 方敬為）中國國民黨台北市長蔣萬安9、10日周末假期分別赴台中、高雄替藍營“立委”選將站台輔選，所到之處颳起“萬安旋風”，受到熱烈歡迎，觀察蔣萬安的人氣能夠從選民結構藍大於綠的北台灣延伸至中南部，主要有三個原因，包括他與兩蔣的血脈，能獲深藍族群認同、形象陽光正面，可望取得非綠族群青睞、擁最年輕首都市長光環，有助爭取青年選票。



藍營小雞力邀蔣萬安站台，打趣表示，蔣集“人氣、士氣、帥氣”三氣一體，是絕佳的助選員。從群眾反應可以感受得出“萬安魅力”確實強烈，蔣萬安在藍營接班梯隊中也將占一席之地。



蔣萬安跨出北台灣到台中、高雄助選，9日下午輪番替國民黨台中市7位區域“立委”候選人助陣，先替候選人顏寬恒站台，後出席“立委”江啟臣石岡區造勢大會，再與“藍營F4”年輕市代候選人廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、林家興一同參訪侯康配台中競選總部，晚間並與“立委”楊瓊瓔合體出席造勢晚會助選。



蔣萬安10日高雄行程更整天跑透透，上午與候選人李明璇合體逛旗津老街，並參拜蔣公感恩堂，隨後赴鳳山與候選人鍾易仲車隊掃街；下午與陳美雅一同“吃播”，再出席黃柏霖後援會成立大會，最後則是和李眉蓁在左營自由黃昏市場拜票。



值得注意的是，蔣萬安高雄行還特別帶上台北市副市長李四川，兩人分進合擊，李在韓國瑜高雄市長任內曾任高雄市副市長，在地方有高度影響力，蔣萬安拉抬高雄艱困選區藍營小雞，親力親為，使出渾身解數。



觀察蔣萬安跨足中南部輔選的表現，相當受到群眾歡迎，不少人聽聞蔣萬安到訪，都爭相上前親睹本人風采，人氣可見一斑。高雄市第六選區的“立委”選將陳美雅就表示，蔣萬安要到高雄的消息一出，辦公室的電話就被打爆，大家都在詢問時間、地點，顯示出選民對蔣萬安有高度興趣。



中南部藍營選將邀請蔣萬安輔選，主要看中其三個特性，有助擴大選票光譜，首先是蔣介石之曾孫、蔣經國之孫的身份，能獲深藍族群的認同，可望因為蔣萬安的相挺，更凝聚深藍選票。



其次，蔣萬安形象陽光、正面有個人魅力，可望取得非綠族群的青睞。蔣萬安2022年首次挑戰台北市長選舉就當選，成功助藍營收復失土，當年蔣萬安面對藍綠白三方爭霸的局面，以42.29%得票率勝出，超越2018年民眾黨柯文哲連任的得票表現，代表除了泛藍選票團結，蔣也獲得不少中間選民支持，相關特質也是藍營小雞力邀站台的原因。



最後則是，擁有史上最年輕的首都市長光環，有助爭取年輕票源。蔣萬安屬於國民黨青壯世代要角，年僅43歲就當上台北市長，從政風格及語彙較貼近年輕選民，上任以來在施政績效方面也普遍獲得市民肯定，1年內就解決台北大巨蛋工程延宕的問題，日前並順利開幕，舉辦了亞洲棒球錦標賽開幕戰，大獲年輕族群好評。這對相對缺乏年輕選票的藍營選將而言，邀蔣萬安助選，能有所加分。

