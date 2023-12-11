中評關注：香港舉行第七屆區議會一般選舉

選民走向投票站投票。政府在投票站旁設有“打卡位”（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月11日電（記者 盧哲 段曉魯 陸文煜）香港特區第七屆區議會一般選舉10日舉行，將從399名候選人中選出176名地區委員會界別議員及88名區議會地方選區議員。這是香港特區完善地區治理體系、重塑區議會制度後的首次區議會選舉。



根據特區政府公布的安排，10日8時30分開始投票，全港共設立超過600個地方選區一般投票站，供登記選民投票，投票時間按計劃到當日22時30分結束（後因電子選民登記冊系統故障，選管會宣佈將所有投票站的開放時間順延至午夜十二時，讓受影響的選民投票）。18區各設一個地區委員會界別投票站，供地區委員會界別選民投票，投票時間到當日14時30分結束。為方便居於內地或當日需往返內地的選民，上水港鐵站附近特設4個投票站。



投票日當天是週日，香港氣溫在23度左右，天氣晴朗舒適。在香港街道，可以看到巴士車身、大廈外立面等各處的海報呼籲市民“區選齊投票，共建美好社區”。當日香港主要報紙都刊登整版廣告，號召“齊投票，齊建設，齊聚美好香江”。在各路口街站，各區候選人的助選團隊在做最後衝刺宣傳，呼籲選民投下信任一票。



投票開始前，在全港數百個投票站，3萬餘名工作人員準備就緒，一些票站前已有選民排隊等候。8時半，隨著各票站啟動運作，選民在工作人員的細致引導下陸續走到票箱前投票。眾多票站外設有顯示大概輪候時間的告示牌，站內還為有需要人士設有特別隊伍及座椅，秩序井然。



中評社記者作為選民，也到所屬選區投票履行公民責任。實際上，在投票日前，選民會收到選舉事務處寄來的一封信，內有“投票通知卡”，投票流程說明、寫明選民所屬選區及投票站具體地址和地圖的彩印紙質資料，以及當區候選人的簡介。投票日當天，選民在規定時間內前往所屬投票站投票即可。為了方便有需要人士，不少投票站都有免費接駁車接駁選民來往一些距離較遠的居民區。